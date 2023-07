San Marino. Il Paese è stato portato in una situazione molto preoccupante. Dobbiamo svegliarci! … di Emilio Della Balda

Il Paese è stato portato in una situazione molto preoccupante. Debito pubblico enorme, Bilancio dello Stato in forte disavanzo e privo di politica economica, sistema bancario arretrato e isolato, alte giacenze di risparmio infruttifero mentre si fa il debito estero, fiscalità lontanissima dai parametri mondiali, mancanza totale di progettualità soprattutto nei settori strategici, assenza di una visione di futuro, governo balneare molto discutibile sul piano democratico e rappresentativo.

Di fronte a questo stato di cose e ad una penosa copertura propagandistica, non si può tacere. Bisogna battersi per il cambiamento, per separare i poteri dello Stato, per liberarsi dal padronato della cricca, per affermare la buona politica e la sana amministrazione. Bisogna formare cittadini consapevoli e responsabili che diventino nuovi protagonisti della vita politica del Paese. Bisogna riempire di nuovo le sedi del dibattito e del confronto.

Altrimenti non verremo fuori dalla crisi che attanaglia governo, Consiglio, forze politiche, forze sociali, rappresentanze economiche.

Dobbiamo svegliarci!

Emilio Della Balda