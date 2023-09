San Marino. Il Partito socialista incontra Repubblica Futura per esaminare la situazione politica

Venerdì 8 settembre le delegazioni del Partito Socialista e di Repubblica Futura si sono incontrate. Nel corso dei lavori è stata esaminata la situazione politica generale con particolare riferimento alla perdita di ruolo da parte del Consiglio Grande e Generale; dello stato della sanità sammarinese; degli indispensabili rapporti internazionali e dell’Accordo di Associazione all’Unione Europea. Pur nella differenza dei ruoli sostenuti in questi quattro anni e fino alla nascita della nuova maggioranza, le due delegazioni hanno comunque riscontrato alcuni significativi punti d’incontro nell’analisi dei temi affrontati, come ad esempio la mancanza di informazioni certe rispetto allo stato di avanzamento della trattativa con l’U.E. Le delegazioni del Partito Socialista e di Repubblica futura hanno convenuto sulla validità del dialogo e del confronto tra forze politiche, indipendentemente dai ruoli ricoperti nello scacchiere politico sammarinese, soprattutto in un momento storico particolarmente impegnativo come quello che attualmente sta attraversando il nostro Paese.

Partito Socialista