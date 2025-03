San Marino. Il PDCS risponde alle critiche e presenta le proprie proposte: “Siamo pronti a continuare a migliorare il Paese”

Oggi, 29 maggio 2024, il PDCS ha tenuto una conferenza stampa per discutere i temi cruciali della campagna elettorale e per rispondere alle critiche mosse da altre forze politiche. Gli interventi dei principali esponenti del partito hanno delineato una visione chiara e concreta delle problematiche attuali e delle proposte future.

Il Segretario PDCS Gian Carlo Venturini ha aperto la conferenza sottolineando l’importanza di un programma elettorale basato su proposte concrete piuttosto che su semplici slogan. Ha evidenziato come il PDCS abbia formulato un programma che pone al centro l’attuazione dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea e il miglioramento del sistema sanitario, temi su cui altre forze politiche sembrano carenti di proposte reali. Venturini ha criticato la gestione passata della sanità, attribuendo responsabilità specifiche ad altri esponenti politici, e ha ricordato i risultati positivi ottenuti negli ultimi 10 mesi dalla gestione del Segretario Mularoni. Inoltre, ha evidenziato l’alto valore per San Marino del recente riconoscimento da parte del Moneyval riguardo il lavoro fatto dal governo attuale nella lotta contro il riciclaggio e nel contrasto al finanziamento del terrorismo, che si aggiunge a quelli finora ottenuti in questa legislatura da tutti gli altri organismi internazionali.

Francesco Mussoni, Capogruppo PDCS, ha proseguito evidenziando la debolezza politica della forza avversaria “Libera”, che ha basato la sua comunicazione su slogan vuoti, dimenticando la propria responsabilità nella gestione della sanità dal 2017 al 2019, con l’allora Segretario Franco Santi. Ha ribadito l’importanza di affrontare i temi con proposte concrete e ha elencato i progetti del PDCS, come la riorganizzazione degli orari dei servizi sanitari, la legge sulla Libera Professione medica, l’eliminazione degli sprechi e la costruzione di nuove strutture sanitarie. Mussoni ha inoltre sollevato la questione delle vicende giudiziarie che coinvolgono alcuni candidati, sottolineando la necessità di chiarezza e trasparenza.

Manuel Ciavatta, Vice Segretario PDCS, ha sottolineato la necessità di una continuità politica che solo il PDCS può garantire, mettendo in guardia la cittadinanza sulla volontà di un cambiamento radicale e di una “forte discontinuità” come proposto da Libera, con il rischio di creare gravi danni al Paese, come accaduto con il governo di Adesso.sm. Ha ribadito come nel programma elettorale proposto dal PDCS si sottolinei l’importanza di una sanità accessibile, gratuita e di qualità per tutti i cittadini. Ciavatta ha inoltre toccato il tema della giustizia, ricordando l’impegno profuso dal PDCS per la riforma della giustizia che, nonostante la forte contrarietà di Repubblica Futura e le distanze tenute da Libera durante questa legislatura, ha consentito di dare al Paese un Tribunale autorevole e la certezza del diritto. Un passaggio importante è stato fatto anche sulla sentenza di condanna dell’Ex-Direttore di Banca CIS nel procedimento riguardante i Fondi pensione, in linea con quanto precedentemente fatto emergere dalla Commissione Consiliare di Inchiesta. L’auspicio è che vengano rilevate dal Tribunale tutte le responsabilità personali e che possa essere recuperato anche in sede civile quanto tolto ingiustamente alla cittadinanza.

Il Presidente GDC Marco Mularoni ha concluso il suo intervento con un appello all’unità e alla collaborazione post-elettorale, invitando a mettere da parte i personalismi per il bene della Repubblica di San Marino. “Dopo il 9 giugno, il Paese avrà bisogno di unità, serietà e competenza per affrontare le sfide epocali che ci attendono, con l’Europa al centro delle nostre prospettive future”, ha affermato, sottolineando l’importanza di un impegno politico serio e onesto nei confronti dei cittadini.

Il PDCS invita tutti i cittadini a partecipare alle elezioni del 9 giugno con consapevolezza, valutando i risultati ottenuti dal governo attuale e le proposte concrete per il futuro del Paese.

San Marino, 29 maggio 2024

PDCS