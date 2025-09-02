San Marino, Il Piccolo Restaurant: domani pizze gourmet a 10€ e venerdì 5 settembre serata degustazione con i vini Umani Ronchi

Settembre si apre con due appuntamenti da non perdere al Piccolo Restaurant, vere esperienze di gusto pensate per tutti gli amanti della buona tavola.

Mercoledì 3 settembre spazio alla pizza in tutte le sue varianti, con un menù speciale che spazia dalle creazioni più semplici per i bambini a proposte gourmet come la “Romagna Mia”, con sardoncini marinati, radicchio e cipollina di Tropea, oppure la “Salmone”, impreziosita da mozzarella di bufala, tartare di salmone e avocado. Tutte le pizze gourmet saranno disponibili a soli 10 euro.

Venerdì 5 settembre il locale alzerà l’asticella con una Serata Degustazione in collaborazione con la cantina Umani Ronchi. Quattro portate abbinate ai vini della storica azienda marchigiana: dall’antipasto di gratinati di mare al risotto alla marinara con Verdicchio Casal di Serra, fino allo stoccafisso all’anconitana e a un fresco cheesecake al passion fruit. Il percorso completo sarà proposto a 45 euro.

Due date vicine ma con stili diversi: la pizza per una serata informale e conviviale, la degustazione per chi vuole regalarsi un viaggio nel gusto più raffinato.