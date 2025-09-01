San Marino. Il premio “Sogni Olimpici” in Umbria al presidente del Cons, Christian Forcellini, e Alessandra Perilli

Il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, Christian Forcellini, e Alessandra Perilli, medaglia di bronzo nell’individuale di tiro a volo e d’argento in coppia alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021, riceveranno il Premio “Sogni Olimpici” giovedì prossimo a Gualdo Tadino, in Umbria, provincia di Perugia.

Con loro ci saranno per ricevere il riconoscimento anche Agnese Duranti, che nella ginnastica ritmica ha vinto la medaglia di bronzo a squadre alle Olimpiadi di Tokyo e di Parigi; Roberto Cammarelle, che nel pugilato pesi supermassimi vanta la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino 2008, d’argento a Londra 2012 e di bronzo ad Atene 2004; Massimo Ghirotto, già presidente del settore fuoristrada della Federciclismo italiana e un passato da protagonista in 6 mondiali con la nazionale, 11 volte al Giro d’Italia, 6 al Tour de France e una alla Vuelta, diventando uno dei pochi corridori della storia a imporsi in almeno una tappa nei tre grandi giri; Domenico Ignozza, membro della Giunta Nazionale del Coni rappresentante dei Delegati Provinciali ed ex presidente del Coni Umbria; Manuel Codignoni, giornalista, inviato Radio Rai alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi.

La serata olimpica si terrà alle ore 21 in piazza Martiri della Libertà (in caso di maltempo al Teatro Talia), con ingresso libero. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Gualdo Tadino con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Anci (Associazione nazionale comuni italiani) dell’Umbria e Coni Umbria. Il saluto del sindaco Massimiliano Presciutti aprirà l’evento che si propone di risaltare il percorso dei prestigiosi premiati, sensibilizzando sull’importanza dello sport e i suoi valori che esaltano le potenzialità tra le insidie del nostro tempo, con la presenza degli studenti delle scuole del territorio.

