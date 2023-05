San Marino. Il Progetto “San Marino Bio” prosegue nel settore della carne

Macellato questa mattina il primo bovino proveniente da filiera completamente biologica

Macellato nella Repubblica di San Marino il primo capo bovino totalmente proveniente da filiera biologica. Il “Progetto San Marino Bio” è un progetto sul quale la Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura ha lavorato a lungo. Dopo il primo vino biologico “Intruso” prodotto dalla Cantina Vini San Marino e dopo l’olio biologico prodotto dall’Associazione Olivicoltori di San Marino l’iniziativa è stata estesa anche al settore della carne. Oggi esiste un elenco di allevatori sammarinesi certificati (albo presente sul sito gov.sm) per la produzione di carne biologica. Un doveroso ringraziamento è rivolto a tutte le aziende del settore che stanno già operando in regime biologico ed al macello pubblico, struttura anch’essa certificata alla macellazione di carne biologica. La Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura rimarca come tale obiettivo sia stato raggiunto anche grazie alla fattiva collaborazione instaurata con il Ministero per l’Agricoltura e Sovranità Alimentare Italiano il quale, grazie alla formazione prestata ai tecnici dell’UGRAA ha consentito a San Marino stia di lavorare per trasformare le produzioni del territorio completamente verso il biologico.

Sarà cura della Cooperativa Sammarinese Allevatori provvedere alla commercializzazione delle carni all’interno dei punti vendita presenti sul territorio.

San Marino 30 maggio 2023 (1722 dFR)