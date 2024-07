San Marino. IL PUNTO POLITICO … di Marco Severini (agg.18.04.2024)

Continuiamo a parlare di politica sammarinese, e sono le candidature che in questo momento tengono banco nel paese.

Oltre agli aggiornamenti già comunicati ieri mattina, che trovate di seguito qui sotto, emergono delle novità nell’ambito di Repubblica Futura. Vi è un corposo spostamento con l’ingresso in massa della sinistra di area democratica, per quello che può essere vista l’esiguità numerica del movimento di sinistra, dentro il partito che fu anche Alleanza Popolare. Infatti oltre alla candidatura certa dell’ex Segretario di Stato al Territorio Michelotti, vi è a sorpresa quella di Michele Guidi (ex potere operaio) già consigliere nella legislatura di Adesso.SM 2016-2019.

Un elemento comune tra tutti i partiti è la ricerca incessante di candidature femminili, essenziali e allo stesso tempo rare a causa della necessità di rispettare le quote rosa. Questa è diventata la principale sfida per i partiti e i movimenti in questo momento. La DC, ad esempio, e non solo essa, sta affrontando serie difficoltà nel completare la sua lunga lista di 60 candidati proprio a causa della scarsità di candidature femminili.

Sorge comunque un’ostacolo per tutti i partiti e movimenti nel trovare candidati idonei, indipendentemente dal loro genere, capaci di ottenere consensi e avere un adeguato supporto. Si potrebbero vedere presentate liste di candidati con un numero e una qualità inferiori rispetto a quanto pianificato dalle stesse forze politiche.

Un’altra notizia di rilievo della giornata di ieri è stata la conferenza stampa di Alleanza Riformista, durante la quale è stato presentato il loro nuovo logo, caratterizzato dall’aggiunta del simbolo di Elego, movimento che fa capo a Paride Andreoli. Il simbolo della lista di Alleanza Riformista sembra essere il più ben realizzato tra tutti quelli visti fino ad ora.

Infine, è da notare che dopo il passo falso rappresentato dalla proposta di tassazione/sanzione per coloro che lasciano sfitte le proprie proprietà, con tanto di sollevamento popolare e critiche da ogni dove, avanzata dall’ex segretario di stato Andrea Zafferani, candidato di RF, lo stesso sembra non aver più pubblicato alcun nuovo video di promozione personale di recente. Sarebbe stato molto interessante poter visionare ulteriori proposte da parte sua, poiché sarebbero potute essere oggetto di meme o diventare materiale per la nostra rubrica satirica “Il dito nell’occhio”. Esorto quindi Zafferani a continuare nella sua amena produzione in quanto abbiamo bisogno di materiale.

/ms

