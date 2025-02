San Marino. Il Punto Politico … di Marco Severini (agg.28.04.2024). Candidati che sono stati vicini alla cricca sparsi in diversi partiti

Siamo quasi arrivati a Maggio, il vero mese della campagna elettorale delle politiche sammarinesi che si concluderà il prossimo 9 giugno 2024.

In questi giorni, i partiti si sono dedicati alla composizione delle liste elettorali, cercando di inserire il maggior numero possibile di candidati per mostrare solidità e struttura. Però la realtà è ben diversa: si è privilegiato la quantità sulla qualità. Bastava dare un’occhiata a GiornaleSM per rendersi conto che alcuni candidati erano totalmente inadatti, poco presentabili e che avevano avuto dei precedenti particolari.

Un’altra osservazione degna di nota, come ha sottolineato il nostro editorialista Enrico Lazzari, riguarda il coinvolgimento di alcuni candidati con la cricca e persino con lo stesso Buriani. È addirittura possibile che alcuni di loro facessero parte dei cosiddetti ‘Buriani Boys’. Altri potrebbero essere stati individuati e inclusi negli elenchi delle telefonate effettuate o ricevute da Buriani in passato, come nel caso di Mario Venturini e Nicola Renzi (con il numero dell’utenza del padre), entrambi di Repubblica Futura, rilevati nelle indagini della Polizia Giudiziaria ed acclusi nei procedimenti riguardanti il giudice condannato in primo grado.

Oggi, quindi, è l’ultimo giorno per consegnare la lista dei candidati. Da quello che sappiamo nella Dc non dovrebbero più ricandidarsi Alessandro Cardelli, Gino Giovagnoli e Pasquale Valentini, in Libera Marika Montemaggi e Sandra Giardi in Demos.

Tra le new entry come possibili candidati c’è il presidente SUMS Marino Albani in casa Dc, in Libera-PS abbiamo Augusto Casali, Claudio Mancini, Franco Santi, Mimma Zavoli, Monica Bollini e Gemma Cesarini, nel Psd Tomaso Rossini, Silvia Cecchetti e Fabio Grosso, in Repubblica Futura ci dovrebbero essere Augusto Michelotti, Enrico Carattoni, Fabrizio Francioni (indipendenti e di Area Democratica), Antonella Mularoni e Luca Ercolani. Demos vedrà il ritorno di Vanessa Muratori e Davide Forcellini. Bocche cucite fino alla conferenza stampa di oggi per Rete e in Motus dovrebbe vedere la nuova entrata di Martina Mazza, già vicina alla candidatura in PSD e sembra anche in Libera poi sfumate. L’avv. Martina Mazza è in studio con l’avv. Enrico Carattoni, candidato come indipendente in Repubblica Futura.

/ms