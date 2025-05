San Marino, il reato di riciclaggio è prescritto… La confisca da 2,3 milioni di euro no!

Si è chiuso il processo di secondo grado il caso che vedeva imputata una 76enne di Frosinone con l’accusa di riciclaggio. Il Giudice d’appello ha dichiarato la prescrizione del reato, ma ha confermato la confisca di oltre 2,3 milioni di euro. La somma, secondo il dispositivo, sarebbe stata trasferita in territorio sammarinese su conti fiduciari e ritenuta di provenienza illecita. In primo grado la donna era stata condannata a 4 anni e 2 mesi. Nonostante la prescrizione, la confisca è rimasta valida in quanto il denaro è stato ritenuto frutto di reati gravi. È ancora possibile il ricorso in Terza Istanza.