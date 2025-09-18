San Marino, il Rotary premia gli studenti eccellenti: riconoscimenti ai maturati con 100 e lode

Merito, impegno e orgoglio sammarinese: sono questi i valori celebrati lunedì 15 settembre durante la conviviale del Rotary Club San Marino, che ha assegnato i tradizionali riconoscimenti agli studenti liceali diplomatisi con il massimo dei voti nell’anno scolastico 2024/2025.

Alla cerimonia, che si è svolta in un clima di grande emozione e soddisfazione per ragazzi e famiglie, hanno partecipato anche l’On. Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini e il Preside della Scuola Secondaria Superiore, Giacomo Esposito.

Il relatore della serata, il socio del Club Franco Capicchioni, ha introdotto la consegna dei premi, invitando i diplomati a “proseguire il percorso di vita intrapreso praticando i valori del merito e del servizio nella professione e quali cittadini della Repubblica”. A consegnare i riconoscimenti è stato il presidente del Rotary Club San Marino, Carlo Romeo.

“È stato un momento intenso, colmo di orgoglio per i nostri giovani che rappresentano il futuro del Paese”, hanno sottolineato gli organizzatori, rinnovando l’augurio agli studenti per un cammino universitario e professionale ricco di soddisfazioni.

Gli studenti premiati

Pietro Albertini (100 e Lode, Liceo Classico)

(100 e Lode, Liceo Classico) Maria Lonfernini (100, Liceo Classico)

(100, Liceo Classico) Alessia Monaldini (100, Liceo Classico)

(100, Liceo Classico) Giulio Barbieri (100, Liceo Economico Aziendale)

(100, Liceo Economico Aziendale) Nicolò Mularoni (100, Liceo Economico Aziendale)

(100, Liceo Economico Aziendale) Davide Menghini (100 e Lode, Liceo Economico Aziendale)

(100 e Lode, Liceo Economico Aziendale) Michele Semprini (100 e Lode, Liceo Economico Aziendale)

(100 e Lode, Liceo Economico Aziendale) Giulia Bordoni (100, Liceo Linguistico)

(100, Liceo Linguistico) Maria Caterina Ciuffetti (100 e Lode, Liceo Linguistico)

(100 e Lode, Liceo Linguistico) Paolo Conforti (100, Liceo Scientifico)

(100, Liceo Scientifico) Andrea Della Bianca (100, Liceo Scientifico)

(100, Liceo Scientifico) Arianna Gatti (100 e Lode, Liceo Scientifico)

(100 e Lode, Liceo Scientifico) Lorenzo Gattei (100 e Lode, Liceo Scientifico)

(100 e Lode, Liceo Scientifico) Valentina Volpini (100 e Lode, Liceo Scientifico)

Con questo premio il Rotary Club San Marino non solo celebra le eccellenze scolastiche, ma rafforza il messaggio che studiare con passione e costanza apre le porte del futuro. E, almeno per una sera, i veri “campioni” del Titano sono stati i maturati dalle pagelle perfette.