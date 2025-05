San Marino, il San Giovanni a un passo dall’Europa: semifinale playoff contro il Tre Fiori per sognare la Confederation Cup

Il San Giovanni si gioca un pezzo di storia. Dopo aver eliminato la Folgore con una vittoria e un pareggio nei quarti di finale playoff, la squadra del presidente Massimiliano Venturi e del direttore generale Fabio Giardi si prepara ad affrontare il Tre Fiori in una doppia semifinale che potrebbe aprire le porte alla Confederation Cup 2025-2026.

Il primo round è in programma sabato 10 maggio alle 17.30 a Montecchio, mentre il ritorno si disputerà martedì 13 alle 20.30 a Dogana. In palio non solo un posto in finale, ma – in caso di vittoria della Virtus anche nella Coppa Titano – la possibilità di accedere direttamente alle competizioni europee.

Mister Marco Tognacci si gode il traguardo raggiunto, ma non lascia spazio all’euforia. Dopo due gare equilibrate contro la Folgore, il tecnico mantiene i piedi ben saldi a terra e invita alla concentrazione. Contro il Tre Fiori – formazione terza in campionato – servirà un’altra prova di maturità. All’andata, all’inizio della stagione, il San Giovanni aveva subito una sconfitta per disattenzione nei minuti finali; al ritorno, invece, era riuscito a imporsi con autorevolezza.

Il sogno Europa resta, dunque, vivo. Non solo come premio sportivo, ma come riconoscimento di un percorso di crescita costante che ha visto il San Giovanni superare realtà più esperte e attrezzate.

La squadra arriva alla semifinale con qualche incertezza sul piano fisico: Garcia Azael e Celli sono in forte dubbio, mentre il resto del gruppo dovrà ritrovare rapidamente energie fisiche e mentali dopo due gare molto impegnative.

Due sfide da dentro o fuori, in cui la determinazione farà la differenza. Il San Giovanni è pronto a provarci, consapevole che questa potrebbe essere l’occasione per scrivere una delle pagine più emozionanti della sua storia sportiva.