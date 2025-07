San Marino. Il San Giovanni alza il muro: il colpo grosso per la difesa è Luca Tiraferri, fresco vincitore dell’Eccellenza con il Tropical Coriano

Il presidente Massimiliano Venturi e il direttore generale Luca Giardi hanno alzato l’asticella per rinforzare la sua retroguardia: alla corte di mister Marco Tognacci sbarca infatti Luca Tiraferri, difensore centrale classe 2003 che a dispetto della giovane età ha già un pedigree notevolissimo.

Dopo tutta la trafila del settore giovanile del Rimini, con tanto di esordio in Serie D, nel 2022-2023 è infatti passato al Victor San Marino con cui ha vinto l’Eccellenza mettendo piede in campo in ben 20 partite. Quindi il trasferimento al Tropical Coriano, dove ha militato nelle ultime due stagioni e ha appena conquistato la seconda promozione in Serie D in carriera. Una garanzia insomma, per una squadra che sta prendendo sempre più forma.