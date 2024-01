San Marino. Il Segretario Canti a Madrid per l’Opening Act del Norman Foster Institute Interverrà nel panel “Challenges of the cities”

Il Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura Stefano Canti, accompagnato dall’Ambasciatore di San Marino presso le Nazioni Unite a Ginevra Marcello Beccari, si trova a Madrid alla Norman Foster Foundation per partecipare all’Opening Act, del Norman Foster Institute Campus ovvero alla cerimonia inaugurale del Master Universitario che Lord Norman Foster ha ideato in collaborazione con il MIT di Boston sotto l’alto patrocinio delle Nazioni Unite. Il Master, al quale parteciperanno 30 personalità e studiosi da tutto il mondo effettuerà uno studio sulla sostenibilità e l’evoluzione da oggi al 2050 di 3 città: la Città di San Marino, Bilbao (Spagna) e Athene (Grecia).

All’evento organizzato dal più celebre architetto del mondo, oltre agli studenti, parteciperanno architetti, professionisti, imprese e numerosi rappresentanti delle istituzioni politiche e della stampa mondiale.

Il Segretario di Stato Canti interverrà alle 11.20 di lunedì al panel condotto da Tim Stonor e aperto proprio da Norman Foster sul tema “Challenges of the cities” ovvero un confronto su quelle che saranno le sfide delle città per il prossimo futuro.

San Marino, 21 gennaio 2024/1723 dFR

