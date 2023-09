San Marino. Il Segretario Canti all’apertura di Cheese

Il Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura Stefano Canti ed il Presidente della Cooperativa Agricola Latte Sammarinese Giuseppe Guidi, hanno partecipato questa mattina all’inaugurazione di apertura della XIV edizione di “Cheese, Il Sapore dei Prati”, la fiera internazionale dedicata al formaggio a latte crudo, organizzata da Slow Food Italia. La cerimonia di apertura si è tenuta alla presenza del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, del Presidente fondatore di Slow Food Carlo Petrini, del Presidente di Slow Food Italia Barbara Nappini e del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e da altre personalità del settore, nazionali ed internazionali. A margine dell’evento il Segretario di Stato Stefano Canti ha avuto l’opportunità di allacciare relazioni istituzionali e condividere progettualità nell’ambito dei settori legati all’ambiente e all’agricoltura con le autorità regionali e locali. Il Presidente Italiano di Slow Food Italia ed il presidente della Regione Piemonte hanno fatto visita allo spazio espositivo della Repubblica di San Marino ed hanno espresso compiacimento per la partecipazione di San Marino alla manifestazione. La Repubblica di San Marino infatti è presente al “Cheese” con le eccellenze dei prodotti del nostro territorio quali ad esempio il formaggio latte crudo stagionato 60/90 giorni; caciotta affinata con fieno maggengo stagionata 60 gg, caciotta sammarinese raffinata in fossa per oltre 60gg. E certamente non potevano mancare i prodotti della filiera tipica sammarinese quali la casatella e lo stracchino serviti con piada a marchio Consorzio Terra di San Marino. All’interno dello stand sono stati tanti gli assaggi da parte del pubblico che ha presenziato al primo giorno della manifestazione esprimendo soddisfazione sui prodotti della Cooperativa Agricola Latte Sammarinese. Il Segretario di Stato per l’Agricoltura Stefano Canti dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa con il Presidente di Slow Food Italia Barbara Nappini lo scorso mese di febbraio – per lo sviluppo di un progetto di promozione e valorizzazione del territorio della Repubblica di San Marino con particolare rilievo alle attività agricole e ambientali – ha dato corso ad un programma di iniziative da realizzare nel biennio 2023 – 2024 coinvolgendo le sedi e gli attori presenti nel territorio.

Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura): “La partecipazione della Cooperativa Agricola Latte Sammarinese al Cheese2023 rappresenta una grande opportunità per promuovere e comunicare il patrimonio enogastronomico della Repubblica di San Marino oltre che di promozione dei prodotti tipici sammarinesi e della professionalità dei nostri produttori ed operatori”.

San Marino, 15 settembre 2023/1723 d.F.R.