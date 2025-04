San Marino, Il Segretario di Stato Canti a Villa Verucchio per il raduno di “Gente del Titano”

Villa Verucchio si è trasformata nel cuore pulsante della comunità sammarinese di Rimini, ospitando l’attesissimo raduno annuale della Comunità Gente del Titano . Oltre 300 partecipanti hanno animato un evento che ha unito tradizione, identità e visione per il futuro, alla presenza di figure di spicco come il Segretario di Stato per la Giustizia , Stefano Canti , e rappresentanti istituzionali di San Marino, tra cui Chiara Cardogna e Roberto Moretti del Dipartimento Affari Esteri, oltre ai Capitani di Castello di San Marino Città, Alberto Simoncini , e Borgo Maggiore, Sergio Nanni .

Un ponte tra San Marino e Rimini.

L’evento ha celebrato il legame indissolubile tra la Repubblica di San Marino e i suoi cittadini all’estero. “Questa comunità è un ambasciatore della nostra identità oltre confine,” ha dichiarato Canti. “Incontri come questo non solo rafforzano le radici culturali, ma aprono nuove opportunità di collaborazione con le realtà locali.” Il Segretario ha enfatizzato l’importanza di costruire ponti tra le istituzioni sammarinesi e quelle italiane, promuovendo progetti condivisi che valorizzino la storia e le tradizioni del Titano.

Tradizione e innovazione

Momento clou della giornata è stato lo scambio di doni simbolici tra il Segretario Canti, il Presidente dell’Associazione, Martino Berardi , e il Console, Benedetta Nicolini . “Vivere fuori San Marino non significa perdere il legame con la nostra terra,” ha sottolineato Berardi. “Eventi come questo ci ricordano chi siamo e ci spingono a guardare avanti.” L’associazione ha ribadito il suo impegno nel mantenere viva l’identità sammarinese, anche tra le nuove generazioni che vivono a Rimini e oltre.

Giovani protagonisti

Un’attenzione speciale è stata riservata ai giovani, con la consegna di 40 borse di studio a studenti meritevoli, membri della Comunità. Questo gesto non solo premia l’eccellenza, ma rafforza il senso di appartenenza tra i ragazzi e la Repubblica. “Investire nei giovani significa investire nel futuro di San Marino,” ha commentato Nicolini, evidenziando il ruolo cruciale delle nuove generazioni nel portare avanti l’eredità culturale sammarinese.

Verso un futuro condiviso