San Marino, il Segretario di Stato Luca Beccari a Roma per l’inaugurazione di “Villa Europa” nuova sede della Delegazione UE

Un evento di grande rilevanza diplomatica si è svolto ieri a Roma, con l’inaugurazione ufficiale di Villa Europa, la nuova sede della Delegazione dell’Unione europea. Tra le autorità presenti, anche il Segretario di Stato per gli Affari Esteri di San Marino, Luca Beccari, accompagnato dall’Ambasciatore sammarinese a Roma, Daniela Rotondaro.

L’invito è giunto direttamente dall’Ambasciatore dell’UE accreditato a San Marino, Martin Selmayr, che ha aperto la cerimonia sottolineando la coincidenza con una data simbolica: l’anniversario della firma del Trattato di Roma del 1957, atto fondativo della Comunità Economica Europea (CEE).

Un evento di alto profilo diplomatico

L’inaugurazione ha visto la partecipazione di numerose personalità istituzionali e diplomatiche di spicco, tra cui:

Fra’ John Dunlap, Principe e Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta

Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti fra Stati della Santa Sede

Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento Europeo

Maurizio Martina, Vice Direttore della FAO

Commissari europei e rappresentanti del corpo diplomatico residente a Roma

Un’occasione che ha rafforzato i legami tra San Marino e l’Unione europea, in un momento chiave per il piccolo Stato.

Beccari: San Marino e il mercato unico europeo

Nel suo intervento, il Segretario di Stato Beccari ha illustrato i più recenti sviluppi dell’Accordo di Associazione con l’UE, sottolineando l’importanza per San Marino di accedere al mercato unico alle stesse condizioni degli Stati membri. Ha inoltre espresso gratitudine alla Delegazione UE per il supporto fornito nel percorso negoziale.

L’evento ha rappresentato anche un’importante occasione di dialogo per Beccari, che ha avviato confronti su temi chiave con diversi diplomatici europei.

“L’invito all’inaugurazione – ha dichiarato Beccari – è motivo di orgoglio per la Repubblica di San Marino e un’opportunità per ringraziare formalmente gli Stati e i loro rappresentanti per il ruolo propulsivo svolto nella definizione dell’Accordo di Associazione. La sede di Roma ha avuto una funzione cruciale nel coordinamento e nello scambio di comunicazioni tra San Marino, le istituzioni europee e i Paesi membri.”

L’evento segna un ulteriore passo nella crescente collaborazione tra San Marino e l’Unione europea, in attesa della conclusione dell’Accordo di Associazione.