San Marino. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri partecipa alla 134^ sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, si trova oggi in Lussemburgo per partecipare alla 134^ sessione plenaria del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, accompagnato dal Rappresentante Permanente presso il Consiglio d’Europa, l’Ambasciatore Michela Bovi e da una delegazione diplomatica.

All’arrivo nella giornata di ieri, il Segretario di Stato Beccari ha preso parte alla cena informale organizzata dalla Presidenza lussemburghese, che ha avuto come tema la roadmap verso un nuovo Patto Democratico per l’Europa.

Al centro dell’assise ministeriale, il ruolo del Consiglio d’Europa nel nuovo contesto geopolitico, con riferimento all’azione del consesso multilaterale a sostegno dell’Ucraina e al nuovo Patto Democratico per l’Europa, nonché all’attuazione della Dichiarazione di Reykjavík; tale Dichiarazione è stata firmata anche dalla Repubblica di San Marino in occasione del 4° Vertice dei Capi di Stato del Consiglio d’Europa tenutosi nel maggio 2023. Nella parte iniziale, si è tenuta altresì una Cerimonia di consegna da parte dell’Ucraina della lettera che chiede formalmente l’avvio dei lavori per istituire il Tribunale Speciale.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, intervenendo in plenaria, ha sottolineato l’importanza del dialogo multilaterale, dinnanzi alle sfide sempre nuove, sempre più comuni e multidimensionali.

“Come in più occasioni ho sottolineato, San Marino è saldamente ancorato ai principi e ai valori cardine del Consiglio d’Europa. – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari – Credendo fermamente nella realizzazione degli obiettivi che sono emersi dal Vertice di Reykjavik, a due anni di distanza è fondamentale proseguire verso la realizzazione degli impegni presi e dare fiducia ai progetti che pongono al centro della nostra agenda l’urgenza di salvaguardare la democrazia.”

“L’avanzamento verso l’istituzione di un Tribunale Speciale per il crimine di aggressione nel quadro del Consiglio d’Europa, – ha proseguito il Segretario di Stato Beccari – rappresenta un passo fondamentale nell’affermazione dei principi di giustizia internazionale che rinsaldino l’impegno di tutti per una pace completa, giusta e duratura per tutto il continente.”

Prima dell’avvio dei lavori della Ministeriale, il Segretario di Stato Luca Beccari e il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e del Commercio Internazionale lussemburghese, S.E. Xavier Bettel hanno firmato il Protocollo di emendamento alla Convenzione tra la Repubblica di San Marino e il Granducato di Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, e relativo Protocollo, firmati a Lussemburgo il 27 marzo 2006 e modificati dal Protocollo firmato a Roma il 18 settembre 2009.

A margine della sessione plenaria, il Segretario di Stato Beccari si è intrattenuto a colloquio con diversi Rappresentanti dei Paesi Partecipanti, tra i quali la Ministra per gli Affari Esteri di Andorra, S.E. Imma Tor Faus, il Vice Ministro per gli Affari Europei ed Internazionali dell’Austria, S.E. Nikolaus Marschik, il Vice Primo Ministro e Ministro per gli Affari Esteri del Liechtenstein, S.E. Sabine Monauni e il Ministro per gli Affari Esteri e del Commercio dell’Ungheria, S.E. Péter Szijjártó.

La Sessione Ministeriale odierna conclude la Presidenza lussemburghese del Consiglio d’Europa che passa a Malta, alla quale il Segretario di Stato, come la maggior parte dei Rappresentanti dei Paesi presenti, ha assicurato il continuo sostegno della Repubblica.

San Marino, 14 maggio 2025/1724 d.f.R.