San Marino. Il Segretario Lonfernini e la sovranità persa da tempo, anzi mai avuta. Le reazioni dei veri sammarinesi

I sammarinesi non hanno gradito le dichiarazioni di ieri pomeriggio del Segretario Lonfernini, Ecco alcuni commenti depurati dagli insulti:

– Penso che un Segretario di Stato dovrebbe tutelare gli interessi del Paese e non vantarsi di essere il ”fenomeno della situazione”, ovvero colui che è in grado di affermare che la sovranità è persa.. Sicuramente siamo piccoli come un comune italiano e non potremmo mai essere autonomi e questo è scontato, ma io mi paragono a un Montecarlo. Tante potenzialità abbiamo …, per i politici vanno bene i pakistani che hanno messo in casa e le donne con il vemo!!

– Se interroghiamo il Segretario sul trattato faremmo delle risate a crepapelle, lui e gli altri non sono in grado di decidere sul nostro futuro.. non hanno competenze e dignità.

– Perchè in passato avevano fatto il referendum? Perchè la Dc & co. ha promosso fortemente il referendum sul polo?? Caro mio …. la risposta la sappiamo tutti

– Lonfernini vuole la UE così potrebbe avere quel futuro politico che non può avere a San Marino;

– Dove si firma per chiedere le dimissioni di questa persona?

– Sono a favore di chiedere le dimissioni;

– Io firmo per le dimissioni;

– Sono molto indignato;

– Sono italiano e sono d’accordo con lui;

– Hanno perso la testa e non sanno più come giustificare l’associazione, non hanno capito nulla nè dei pro nè dei contro. Devono andare a casa tutti!

– Per me non è capace, e poi si credo un ”sovrano”;

– Da un consigliere: ”Lonfernini per me ha difeso la Repubblica auspicando l’entrata in vigore dell’accordo di associazione UE per evitare l’isolamento e l’estromissione dal mercato unico”

– Io sono pronto a firmare per la richiesta delle sue dimissioni;

– E’ sconcertante questo intervento. Vorrei sapere se il resto dei membri di governo la pensa allo stesso modo.

– Noi siamo indignati. Affermare che abbiamo perso la sovranità significa affermare che è stata venduta.

– Questi si sentono troppo europeisti per i miei gusti, sembra avere odio verso la sua patria;

– Vorrei firmare per le sue dimissioni. Mettete anche il mio nome e non in forma anonima;

– Questa è follia pura!

– Beh sinceramente , da persona che si reputa abbastanza colta , ho difficoltà a comprendere come Lonfernini possa essere Ministro di uno Stato . Probabilmente rappresenta l’emblema, purtroppo, della natura sammarinese: la semplicità , la poca fatica, il parcheggio. Non noto competenze specifiche, titoli di studio significativi e/o esperienze lavorative che giustifichino la posizione da ministro, in un contesto – come ben sappiamo – dove il “parcheggio” supera la meritocrazia.

Piuttosto noto , in ogni contesto, una certa arroganza connotata anche da qualche goliardica uscita. “Dai poteri forti e oscuri” che regolavano le pandemie , all’arroganza estrema che mostra quando qualcuno gli fa notare – giustamente – che pur essendo (come tantissimi altri) padre deve mostrare, specialmente durante pubblici dibattiti in cui è invitato in qualità di Segretario di Stato, rispetto non guardando continuamente il cellulare, specialmente nelle vesti di Ministro, nei confronti di chi gli pone istanze in un contesto pubblico. La stessa arroganza – e forse anche disprezzo di senso civico – che ha dimostrato nell’ affermare che un consigliere giovane – in quanto giovane – non aveva titolo per parlare di fatti accaduti in anni in cui era in fasce. Beh si , il consigliere giovane – peraltro democraticamente eletto dalla cittadinanza – in effetto sta costruendosi il proprio futuro attraverso una solida formazione, perché purtroppo oggi (specialmente al di fuori di qua ) non tutti hanno la fortuna da “eterni studenti” di ricoprire significativi ed importanti ruoli.

Per quanto mi riguarda rappresenta tutto ciò che un ministro NON deve essere.

– Indignata è dir poco. Quando abbiamo scioperato ha fatto degli interventi inappropriati, con le scuole elementari uguale, non sa gestire la denalità, ora questo intervento se lo poteva risparmiare!! Sono per chiedere le sue dimissioni.

– Penso che il signor Lonfernini non sia molto competente. Sarebbe ora di mandarlo a casa.

– Dichiarazioni gravi, sia i consiglieri che i segretari di Stato nel loro giuramento devono difendere la sovranità, non rinunciarvi, allora se la pensa così si dimetta e lasci il posto a chi tiene al paese.

– Dove saremmo oggi se nei secoli i nostri avi non avessero difeso la sovranità con le unghie e con i denti? Oltretutto i contraddice pure.

– Da non sammarinese sono schifato. Se fossi sammarinese andrei sotto il Palazzo;

– Vergogna pura. Dovrebbe dimettersi immediatamente ed andare a vivere altrove;

– Quando si dimetterà sarà sempre tardi. Ma come lui nella Dc ce ne sono parecchi e pensare che l’ho votata per 50 anni!

– Affermazioni gravissime.

– Parole pesanti Segretario Lonfernini. Forse i tempi che stiamo vivendo e il debito accumulato spingono ad alzare bandiera bianca? Ma allora tutti i nostri avi, i nostri predecessori come hanno fatto a resistere? Seppur minuscola sia la storia di questo Paese non andrebbe difesa con i denti se non altro proprio per una questione di rispetto verso coloro che ci hanno consegnato un piccolo briciolo di terra dove andarne fieri? Forse abbiamo navigato negli ultimi anni con vele spiegate quando c’era bonaccia e la terra promessa che poi sarebbe l’Europa non è più quella che avremmo sperato. Non ci sarà una guerra atomica, ma guerre di basso profilo come quelle che stiamo vedendo, Russia e Cina non hanno alcun interesse ad alzare la posta in palio, sanno perfettamente che l’Europa dovrà pagare il debito americano ed esportare i nostri prodotti sarà ancora più difficile di quanto lo sia ora. I dati dicono questo purtroppo non si trovano comunemente nella stampa che conosciamo.

– un Segretario di Stato che dice queste cose è meglio che stia seduto, lui è uno che deve far rispettare la Sovranità e se non crede a queste cose è meglio che stia a casa così si risparmiano anche i soldi del suo stipendio.

– Non credo che abbia un buon futuro politico! Forse nessuno.

e tantissime altre anche sulla pagina facebook di GiornaleSM. L’indignazione verso Lonfernini è altissima e molto diffusa.