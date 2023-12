San Marino. Il Settore Giovanile di Base saluta il 2023 con una settimana di sfide e trofei

Sta per volgere al termine un lungo ed impegnativo 2023, che ha regalato non poche emozioni e soddisfazioni a tutti i bambini e le bambine coinvolte dalle attività del settore giovanile di base, nonché alle loro famiglie – sempre presenti in occasione delle attività settimanali proposte dai poli calcistici sammarinesi o nelle competizioni e nei raduni organizzati dal dipartimento Grassroots della FSGC.

In vista dell’ultima settimana calcistica dell’anno, partirà domani un programma fitto di sfide, divertimento e pure l’assegnazione del titolo di campione autunnale del Campionato Sammarinese U12. Ad inaugurare una cinque giorni all’insegna dell’entusiasmo e dell’attesa, sarà il Torneo di Natale rivolto alle formazioni ancor più giovani, vale a dire l’Under 10. Domani pomeriggio, sul manto del San Marino Stadium di Serravalle, le formazioni afferenti ai cinque poli calcistici della Repubblica di San Marino si misureranno in partite 7-contro-7 (per i nati nel 2014) e 5-contro-5 (per i nati nel 2015) dalle 17:00, prima di condividere il momento della merenda e cogliere l’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale e di un grande 2024 a tutto calcio.

Così anche per l’Under 8, che rinnova l’appuntamento settimanale del sabato mattina per l’ultima volta in questo anno solare. Per i più piccoli campioncini del calcio sammarinese, non mancheranno occasioni di sfidarsi una volta ancora nei diversi circuiti proposti all’Ezio Conti di Dogana, oltre alla probabile presenza di Babbo Natale in persona!

Dulcis in fundo, la finale autunnale del Campionato Sammarinese U12, 2023-24. Come l’anno scorso, saranno Serravalle Football Academy e Titano Academy a contendersi l’alloro di metà stagione, rappresentati dalle formazioni Cosmos 1 e Tre Fiori/Fiorentino – protagoniste nelle dieci gare di stagione regolare del Girone Azzurro disputate negli impianti di Falciano e Faetano. Ad ospitare l’incontro che metterà in palio l’ambito trofeo, sarà niente meno che il San Marino Stadium. Per il club di Serravalle, la possibilità di fregiarsi del titolo anche facendo valere il primo posto ottenuto in regular season. Condizione applicata solo ad un’eventuale parità di esiti (tre pareggi parziali, oppure un pareggio e una vittoria a testa) e contemporaneo, perfetto equilibrio tra reti segnate e subite nella finale. Insomma, per il Tre Fiori/Fiorentino non c’è alternativa a dimostrarsi migliori degli avversari in almeno due frazioni di gara o segnare un gol in più degli avversari nel pomeriggio di sabato, in caso di parità di esiti nelle tre frazioni di gioco, per alzare al cielo di Serravalle il primo scudetto stagionale.

La finalissima dell’Under 12, programmata per le ore 16:30, sarà l’appendice di una giornata che coinvolgerà tutte le squadre che hanno partecipato ai Gironi Bianco e Azzurro del Campionato Sammarinese di categoria. Dalle 15:00, infatti, le restanti nove formazioni si incroceranno in tre triangolari in altrettanti campi allestiti sul manto che ospita regolarmente le partite delle Nazionali di San Marino, recentemente calcato da campioni del calibro di Eriksen, Šeško o Gnonto. Cullando il sogno che qualcuno tra i tanti ragazzi e ragazze che sabato animeranno il pomeriggio del San Marino Stadium possa un giorno ambire a carriere professionistiche di simile portata, famiglie e amici non faranno mancare il supporto dagli spalti per tre ore di calcio e divertimento.

FSGC | Ufficio Stampa