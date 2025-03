San Marino. Il silenzio che conferma: L’UDS – Unione donne sammarinesi – e il doppiopesismo della sinistra

Avevamo pubblicato alcuni giorni fa questo articolo:

Non avendo ricevuto alcuna risposta al nostro chiaro articolo, è palese che abbiamo colto nel segno.

L’UDS – Unione Donne Sammarinesi si sta rivelando essere inequivocabilmente un’organizzazione di sinistra. Questo è evidente non solo nella sua composizione interna, formata quasi esclusivamente da donne politicamente attive nell’area di sinistra, ma anche nei suoi comportamenti e nelle sue azioni.

L’UDS sembra voler stigmatizzare chi non appartiene alla loro area politica, mostrando una preoccupante tendenza a ignorare comportamenti riprovevoli compiuti da individui associati alla sinistra o funzionali agli interessi di tale area politica.

Questo atteggiamento non fa che confermare il doppiopesismo di cui siamo testimoni: l’applicazione di due pesi e due misure a seconda della convenienza politica.

Un esempio lampante di questo doppiopesismo è stato il feroce e immotivato attacco contro il nostro direttore per la pubblicazione di una vignetta satirica su Mariangela Mularoni, che ha suscitato l’ilarità di tutta San Marino, come dovrebbe essere il ruolo della satira. In netto contrasto, l’UDS è rimasta in totale silenzio riguardo le vignette sessiste pubblicate dal periodico “Toc Toc”, vicino a Repubblica Futura, e denunciate da “GiornaleSM”.

Questa mancanza di risposte da parte dell’UDS non può che confermare ulteriormente la natura politica e parziale dell’associazione, che si mostra attiva e pronta a difendere solo gli interessi della propria area politica, praticando un evidente doppiopesismo.

