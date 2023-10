San Marino. Il successo di Green Money al Fan Village della FSGC 

Nella Repubblica di San Marino i rifiuti di plastica PET diventano ricarica SMaC Card

È questa l’innovazione che Green Money, certificata dal hub San Marino Innovation come impresa dal carattere altamente innovativo, sta portando nella Repubblica di San Marino con le postazioni di recupero e riciclo incentivante grazie alle quali gli utenti non solo potranno riciclare correttamente i rifiuti di Plastica PET ma avranno in cambio una ricarica della SMaC Card. La ricarica sarà possibile sia tramite l’App che direttamente con la tessera Smac.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla tecnologia Green Money sviluppata in collaborazione con la Sammarinese Kreosoft, la quale permette ai macchinari di comunicare con il circuito Smac. Green Money opera nel pieno rispetto normativo e proprio per questo sono stati stipulati protocolli di gestione con A.A.S.S -Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici- per il corretto trattamento e recupero della plastica PET raccolta.

L’interesse per il progetto GREENMONEY è alto, ed è stato possibile verificarlo durante il FAN VILLAGE organizzato dalla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, in cui Green Money era presente con una postazione di riciclo e risparmio.

Il successo è stato immediato tra i sammarinesi e anche tra i tifosi danesi che hanno riciclato una grande quantità di materiale tra bottiglie di plastica e bicchieri di plastica, congratulandosi con la Repubblica di San Marino per la utile e importante iniziativa.

Sul territorio della Repubblica saranno operative a brevissimo due stazioni di riciclo e risparmio Smac, la prima postazione è quella già collocata presso Acquashop, in via Cinque Febbraio 175 a Domagnano e in seguito, ma a breve, sarà operativa anche la seconda presso la sede della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio sita in Strada di Montecchio.

Il successo del progetto Green Money e l’attenzione da parte della cittadinanza nella Repubblica, non faranno mancare ulteriori installazioni, che saranno comunicate tramite i nostri canali social.

FB: @GreenMoney

IG: @Greenmoneyitalia