San Marino. Il tennistavolo prenota la 15° medaglia, sfumato il bronzo nel double trap

MALTA 1 GIUGNO 2023. TENNISTAVOLO – Medaglia prenotata e sono quindici, rimane da stabilire la posizione finale. Nel doppio il duo Mongiusti-Ragni vince i primi due incontri contro Cipro e Monaco entrambi per 3-1, poi la sconfitta contro Malta. Alle 17 la semifinale contro Lussemburgo: in caso di vittoria si giocherà per l’oro altrimenti sarà bronzo. TIRO A VOLO – Al Malta National Shooting Ranges la medaglia sfugge all’ultimo piattello. Nel double trap Gian Marco Berti conclude al quarto posto con 82 piattelli su 120 (24-22-17-19), con il lussemburghese Sosa che si posiziona sul gradino più basso del podio nell’ultimo round. Alfio Tomassoni chiude, invece, con 74 piattelli (19-20 – 18 – 17). NUOTO – Nella mattinata le batterie del nuoto hanno decretato le finali che si terranno nel pomeriggio. Entrano in finale Ilaria Ceccaroni e Arianna Valloni nei 200m stile con settimo e ottavo tempo. In finale anche Loris Bianchi nei 200 con sesto tempo e nei 200 rana accede direttamente alla finale anche Giacomo Casadei. VELA – Alla baia di San Paolo continuano le regate con Lucrezia Luna Ricci, la settima di questi Giochi. Giornata più complicata per la velista classe 2004, con le prime tre della classe che prendono il largo e lasciano la sammarinese al quarto posto della classifica. Domani e sabato le ultime gare per decretare il podio.