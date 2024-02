San Marino. Il Tre Fiori torna protagonista sul campo e nel web

La community Cronache di spogliatoio è stata a San Marino per raccontare a milioni di followers le suggestioni del derby di Fiorentino: da oggi è on-line

Il Tre Fiori torna protagonista sul campo, grazie alla netta vittoria sul Pennarossa che lo rilancia in chiave play-off, ma soprattutto fa tornare protagonista il campionato di San Marino grazie alla collaborazione con Cronache di spogliatoio. Da oggi sui canali social di uno dei media più seguiti dagli amanti del calcio, sarà on-line il servizio curato dalla redazione, presente a San Marino per seguire passo dopo passo tutte le fasi del derby del Castello di Fiorentino.

L’azienda, nata su Instagram dove può contare un milione e 300mila di followers, è presente su tutte le piattaforme social e dal 2021 è anche una testata giornalistica registrata che si attesta come secondo organo di stampa più influente in Italia su web e social media (dati Sensemakers).

Da sempre attenta alle dinamiche del calcio a ogni latitudine, Cronache ha voluto creare un racconto suggestivo, con l’obiettivo di fare conoscere sempre di più al grande pubblico il campionato sammarinese e tutte le emozioni di un derby che ha fatto palpitare i tifosi.

L’approfondimento racconta tutte le fasi del match, dalla preparazione della squadra di mister Andrea De Falco all’ingresso in campo, dalle fasi salienti della partita fino ai commenti finali. Un modo particolare per raccontare il calcio sammarinese attraverso i social media, che va dritto al cuore di chi ama questo sport grazie ad un linguaggio autentico che contribuisce ad aprire le porte di San Marino al mondo. In questo modo il Tre Fiori, attraverso la sua area marketing e comunicazione, si conferma all’avanguardia nella promozione del calcio Sammarinese, anche con I più moderni canali di promozione.

Tre Fiori FC