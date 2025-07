San Marino. Il Tre Penne riabbraccia il suo bomber Imre Badalassi

Il primo colpo del nuovo Tre Penne targato Luca Bollini è un gradito ritorno in casa biancazzurra: l’attaccante Imre Badalassi torna a vestire la maglia di Città.

74 gol in tre stagioni e un Campionato Sammarinese in bacheca per Badalassi, che emozionato afferma: “Questo è il bello del calcio, talvolta le strade si dividono per poi ritornare. Al Tre Penne ho trascorso tre anni fantastici, nei quali mi sono divertito e ho vinto tanto. La spinta decisiva che mi ha fatto tornare è la voglia di rivincita e di rinascere che ha la Società, ma che sento anche io personalmente perché ho vissuto con un anno difficile in cui ho subito due infortuni che per tre mesi mi hanno tenuto lontano dai campi. Sia per me che per il Tre Penne questo deve essere l’anno della rivincita”.

Badalassi va ad aggiungersi a un reparto offensivo che si sta costruendo man mano e che sarà di grande aiuto alla formazione di Nicola Berardi. “Nella scorsa stagione è mancata quella parte realizzativa che è fondamentale per tutti i club, complice anche l’infortunio di Pieri alla prima giornata. Sono pronto a tornare a segnare, far divertire i tifosi e aiutare la squadra per vincere”.

L’attaccante italiano parla di sensazioni positive sulla dirigenza, la squadra e tutto lo staff. “Ho parlato con il direttore sportivo – dice Badalassi – che mi ha spiegato il nuovo progetto con tanti volti rinnovati. Sono certo che verrà costruita una squadra in grado di essere competitiva. C’è tanta voglia di far bene, dovremo lavorare tutti sodo quotidianamente per fare una stagione ai vertici, aspetto che deve essere il nostro obiettivo primario. Non vedo l’ora di ripartire e di allenarmi con i miei nuovi compagni”.

Per Badalassi è già pronta la iconica maglia numero 95, la stessa che aveva usato nelle precedenti stagioni alla corte di Città.

