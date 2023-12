San Marino. Il Tre Penne si scambia gli auguri di Natale

È tempo di Natale anche in casa Tre Penne, che da tradizione si è ritrovato all’Hostaria da Lino per salutarsi e scambiarsi gli auguri per le feste che si stanno avvicinando.

Il presidente dei biancazzurri Fabrizio Selva ha fatto gli onori di casa ringraziando il locale per l’ospitalità e tutti gli sponsor che continuamente sostengono la squadra.

Non poteva mancare un passaggio sull’ultima partita del 2023, la sconfitta contro La Fiorita per 2-1. “La sconfitta di domenica scorsa ha chiuso un ciclo di imbattibilità impressionante e durato un anno esatto (l’ultima partita persa dal Tre Penne è stata contro la Folgore il 17 dicembre 2022, ndr) – ha commentato Selva -. Abbiamo ottenuto 28 risultati utili consecutivi in campionato. Al momento siamo terzi in campionato ed è ancora tutto aperto, abbiamo il miglior attacco e la terza difesa del torneo con 10 gol subiti. Bisogna subito rimboccarsi le maniche e ripartire più forti di prima, anche perché al rientro dalle vacanze avremo due scontri diretti contro Tre Fiori e Virtus che decideranno le sorti della stagione. Conosco le potenzialità di questa squadra e so per certo che ha tutto per stare nelle posizioni di vertice”.

Tempo di bilanci anche per il direttore sportivo Maurizio Di Giuli: “Siamo in linea con le aspettative iniziali: ci ritroviamo in corsa per ripeterci in Campionato, mentre in Coppa siamo arrivati in semifinale e speriamo di poter proseguire il nostro cammino. Sia io che il mister siamo contenti del risultato di tutta la rosa, i ragazzi che sono arrivati in estate si sono integrati molto bene e stanno dando il loro contributo proprio come ci aspettavamo – conclude con una parentesi sul mercato invernale -. A gennaio non prevediamo grandi movimenti. In uscita, ci saluterà Michele Stellato che si accaserà in Seconda Categoria, in entrata siamo alla ricerca di un ulteriore portiere per sopperire all’infortunio di Elia Di Giuli”.

La Polisportiva Tre Penne porge i più sentiti auguri di buone Feste a tutti i suoi tifosi, tesserati, e soci.

Ufficio stampa SP Tre Penne