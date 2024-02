San Marino. Il Tre Penne vince il derby di Città grazie a due gol nella ripresa

Il Tre Penne vince il derby di Città grazie a due gol nella ripresa

22’ giornata Campionato Sammarinese BKN301 2023-2024

Murata 0-2 Tre Penne

Murata (5-4-1)

Benedettini; Peters, Petillo, Grieco, Santos, Cunha (37’st Santana); Brescianini (32’st Joao Pedro), Gaiani, Cicarelli, Giaretta (15’st Toccaceli); Cecconi

A disposizione: Gueye, Gega, Ura, Vitaioli, Vasconcellos

Allenatore: Giuseppe Angelini

Tre Penne (4-4-2)

Migani; Barretta, Lombardi, Rosini, Poggi; Nigretti, Lorenzo Gasperoni (20’st Cecchetti), Scarponi, Dormi; Pieri (44’st Alex Gasperoni), Badalassi

A disposizione: Dalla Libera, Cotumaccio, Magrotti, Giovagnoli, Zeka

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Avoni

Assistenti: Simone Savorani – Marco Savorani

4° Ufficiale: Ucini

Ammoniti: 32’pt Barretta (TP), 34’pt Pieri (TP), 4’st Brescianini (M), 43’st Cicarelli (M)

Marcatori: 25’st Barretta, 39’st Pieri

ACQUAVIVA – La ventiduesima giornata di Campionato Sammarinese propone il derby di Città tra Tre Penne e Murata. La prima conclusione del match è al 17’ con Cicarelli, tiro d’esterno che finisce tra le mani di Migani. Sul ribaltamento di fronte ci prova Lombardi, in due tempi Benedettini salva i suoi. Al 26’ azione insistita del Murata con Gaiani che entra in area e tenta lo scavetto su Migani, che è attento e non si lascia superare. Episodio dubbio alla mezz’ora con Pieri che si auto-lancia in area, Benedettini esce e lo travolge ma per il direttore di gara il gioco può proseguire. Sul contropiede dei bianconeri arriva la conclusione con il mancino di Cecconi, che allarga troppo il piattone il quale si stampa sul palo. Il Tre Penne prova a rompere l’equilibro anche da calcio piazza, al 36’ Dormi calcia dal limite con una conclusione potente che viene deviata dal portiere avversario. Anche Riccardo Pieri tra i più pericolosi della prima frazione di gioco, l’attaccante entra a tutta velocità in area e il suo tiro si spegne sull’esterno della rete.

Ripresa che parte con il gol annullato a Badalassi per fuorigioco e la prima vera azione che arriva al 12’ con Cecconi che difende il pallone e lo lascia a Gaiani, la sua conclusione viene deviata in corner da Migani. Il match si sblocca solamente al 25’ con un’azione avvolgente, cross pennellato con il mancino di Poggi per il colpo di testa di Barretta che da dentro l’area trova il gol del vantaggio. La sfida continua a regalare emozioni, Badalassi allarga per il neo entrato Cecchetti e il suo cross è perfetto per la semi rovesciata dello stesso numero 95 che si spegne di poco a lato. A cinque minuti dal termine arriva anche il raddoppio dei biancazzurri di Stefano Ceci con Riccardo Pieri, uno dei migliori del match, che sfrutta un rimpallo in area dopo la punzone di Dormi, stop di petto e tiro d’interno sinistro che trafigge Benedettini. Potrebbe riaprirla Cecconi al 43’, il tiro dell’ex Tre Fiori però termina abbondantemente alto. Prima della fine della partita Badalassi impegna Benedettini, l’estremo difensore sammarinese è attento sul mancino dell’attaccante del Tre Penne. Il triplice fischio arriva dopo 4’ di recupero, il Tre Penne ottiene la sua sesta vittoria consecutiva e si porta a meno 6 dalla vetta della classifica.

FOTO ©FSGC