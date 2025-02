San Marino. Il Trofeo Titano mette in risalto l’atletica sammarinese

Al San Marino Stadium si è svolto il ventinovesimo Trofeo Titano, valevole per i Campionati Sammarinesi di atletica leggera. Una grande manifestazione sportiva organizzata in collaborazione tra la Fsal e l’Olimpus San Marino, società affiliata, che ha portato in Repubblica più di cinquecento atleti da tutta la regione. Gare di ottimo livello per gli atleti sammarinesi che confermano il buon momento che vive l’atletica leggera in Repubblica.

Nella giornata, si è posto in primo piano Francesco Molinari dell’Olimpus San Marino che ha vinto i 100 metri con 10”96, gara che ha visto Alessandro Gasperoni piazzarsi al terzo posto. Bronzo per Andrea Ercolani Volta nei 400 metri che gli vale il titolo biancazzurro. Simone Gorini ha conquistato vittoria e titolo nei 110 ostacoli con 18’’35, mentre nei 400m ostacoli la vittoria è di Valerio Tagliaferri, terzo posto per Tommaso Casadei. Negli ostacoli femminili, Anita Bernardini conquista la vittoria nei 400 metri. Nel salto in lungo Davide Davosi si laurea campione sammarinese; nel getto del peso e lancio del giavellotto il titolo va a Simone Para. Katrin Arnlod e Giulia Marchionni sono le vincitrici nel getto del peso e giavellotto. Olimpus sugli scudi anche nella 4×100 maschile: titolo a Molinari-Gasperoni-Ercolani- Giulini, quartetto campione nazionale in 42”39. Nella staffetta 4x100m femminile trionfano le sammarinesi Selva-Cola-Bucci- Guidi in 51.63’’. Nelle lunghe distanze da segnalare i successi di Lorenzo Bugli e Valentina Venerucci nei 5.000 metri; Rafael Mini è campione sammarinese nei 1.500 metri, nella stessa specialità della classifica femminile vince Matilde Ceccoli.

Nei salti: grazie al secondo posto nel salto in alto Eugenio Rossi è campione sammarinese con 2.04 metri, Martina Muraccini vince nel salto con l’asta con 3,40 metri; Lucia Casali prima nel salto in alto con 1,64m seguita al secondo posto da Giulia Sammarini, che diventa campionessa sammarinese. Buon fine settimana per Sammarini che diventa campionessa sammarinese nei 100 metri. Alessandra Gasparelli debutta nella specialità dei 400 metri vincendoli, si porta a casa il titolo con 58”77. Prossimo appuntamento per gli atleti sammarinesi i Campionati Italiani Assoluti per società in programma a Modena.