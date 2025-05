San Marino: il turismo consolida la sua ripresa confermando un andamento positivo supportato da cifre e strategie mirate

San Marino, 26 maggio 2025 – La Segreteria di Stato per il Turismo, in riferimento alle recenti considerazioni diffuse a mezzo stampa dalla Presidente di USC, Marina Urbinati, desidera fare chiarezza sull’andamento turistico della Repubblica di San Marino, ribadendo la solidità dei risultati conseguiti e la lungimiranza delle politiche intraprese. Nonostante i toni talvolta allarmistici che dipingono scenari di “forte crisi” e “Titano svuotato”, la realtà dei dati disegna un quadro ben differente, caratterizzato da un progressivo consolidamento e da una ripresa che ha visto il settore turistico sammarinese superare traguardi significativi.

È doveroso sottolineare come le presenze turistiche abbiano stabilmente superato i due milioni, un risultato di grande rilevanza che non si registrava dal 2014 e che conferma l’attrattiva della destinazione. Tale performance è stata peraltro validata da autorevoli istituzioni internazionali, come il Fondo Monetario Internazionale, che nei suoi recenti report ha riconosciuto il rafforzamento dei dati economici del comparto turistico sammarinese, evidenziandone il ruolo strategico per l’economia del Paese.

Analizzando i dati relativi ai primi quattro mesi del 2025, emerge una sostanziale tenuta di tutti gli indicatori rispetto all’anno precedente. Sebbene si registri una contrazione marginale dei flussi complessivi, pari a un contenimento dell’1,21%, il dato non offusca evidentemente l’incremento significativo della quota di visitatori stranieri e, soprattutto, l’aumento del turismo organizzato di gruppo, veicolato dai bus. Quest’ultimo aspetto è particolarmente incoraggiante, poiché indica una maggiore capacità di attrazione verso segmenti di mercato con una permanenza e una spesa tendenzialmente maggiori.

Sul fronte economico, gli incassi accertati tramite il sistema SMAC nel medesimo periodo evidenziano variazioni contenute. Laddove si osserva una contrazione nel commercio del centro storico, anch’essa di pochi punti percentuali (4,21%) e in parte attribuibile a condizioni meteorologiche sfavorevoli, essa è efficacemente compensata da un incremento dei servizi di ristorazione e alloggio, che registrano un aumento dell’1,56%. Un bilanciamento che dimostra la resilienza del settore e la sua capacità di adattamento, con una domanda che si ridistribuisce tra le diverse componenti dell’offerta turistica.

In merito alle proposte avanzate da USC per la promozione del commercio e il supporto agli associati, la Segreteria di Stato ne condivide pienamente lo spirito. Tuttavia, si auspica una pari proattività da parte dell’Associazione nel coinvolgere attivamente i propri membri affinché aderiscano con convinzione al progetto SMAC Turistica e alle relative iniziative di scontistica. Una sinergia più ampia e una partecipazione fattiva da parte di tutti gli operatori sono elementi imprescindibili per massimizzare l’efficacia delle strategie promozionali.

La promozione turistica della Repubblica di San Marino è un impegno costante e multiforme, che si avvale di una pluralità di canali e strumenti.

Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, esprime la sua soddisfazione per i risultati raggiunti, ponendo l’accento sul lavoro di squadra e sulla visione strategica che ha guidato il dicastero:

“La promozione turistica è migliorata perché a San Marino abbiamo un team di professionisti di grande valore. Il successo non è mai frutto di un’azione individuale, ma il risultato corale di un impegno condiviso, e la nostra squadra del turismo si è dimostrata estremamente efficace. Lo testimoniano non solo i nostri macro dati, che evidenziano un flusso turistico in costante crescita, ma anche le analisi indipendenti del Fondo Monetario Internazionale, che hanno ripetutamente confermato l’aumento dei visitatori negli ultimi anni.”

Con l’imminente avvio della stagione estiva, la Segreteria di Stato per il Turismo ribadisce il proprio impegno a proseguire nelle strategie di promozione e valorizzazione del territorio, confidando nella collaborazione di tutti gli attori del sistema per accogliere al meglio i visitatori e garantire un’esperienza memorabile nella Repubblica di San Marino.

Segreteria di Stato per il Turismo