San Marino. Il vice allenatore Di Stasio: ‘Murata, contro il Pennarossa una prova di carattere’

Dopo due sconfitte di fila – in Coppa Titano contro il Domagnano e contro il Tre Penne in campionato – il Murata affronta domenica (ore 15, stadio di Fiorentino) il Pennarossa. Una sfida in apparenza dall’esito scontato visto che la squadra di Nobile è ultima in classifica con zero punti (il Murata ne ha 15), ma in realtà non è affatto così.

“Il Pennarossa è una formazione temibile, gioca a viso aperto e quindi penso che sarà una bella sfida. Anche contro le grandi ha lottato strenuamente: ha perso 1-0 contro la leader Virtus, 3-2 con il Tre Penne, stessa cosa contro Domagnano e Juvenes Dogana (2-1) per cui dovremo dare il massimo e stare sul pezzo, concentrati – spiega Emilio Di Stasio, il vice allenatore del Murata – c giocare come sappiamo e come abbiamo dimostrato di fare anche contro le big. La partita cerchiamo sempre di farla noi. Siamo giovani e quindi ci sta commettere degli errori, anche una sconfitta è un momento di crescita”.

In che cosa si deve migliorare?

“Sotto tutti i punti di vista, tecnico e tattico: il Murata è una squadra govane, frizzante, c’è entusiasmo, voglia di fare ma quando si va in svantaggio non bisogna farsi prendere dalla frenesia per essere così più lucidi in zona gol e sfruttare al meglio la mole di gioco che produciamo”.

A proposito di gioventù. C’è il rischio che il Murata si demoralizzi?

“Non mi pare si respiri quest’aria nello spogliatoio, tutt’altro. C’è rabbia dopo le due sconfitte in cui la prestazione di livello non è stata accompagnata dal risultato e non solo per merito degli avversari. Ci serve il risultato pieno per tenere a distanza le inseguitrici e consolidare il quinto posto. Sono certo che sfodereremo una prova di carattere”.

Il terzo posto occupato da Tre Fiori e La Fiorita è a un solo punto. E’ un traguardo raggiungibile?

“Dobbiamo vivere alla giornata senza pensare al risultato ma a fare meglio di partita in partita perché il risultato è una conseguenza del percorso di crescita. La cosa certa è che dobbiamo migliorare l’ottavo posto della stagione scorsa”.

Dal punto di vista professionale come è questa esperienza?

“Molto positiva. Da un lato perchè il gruppo dell’anno scorso in cui sono stati inseriti nove ragazzi brasiliani è ottimo, tutti hanno cultura del lavoro e tengono a fare bene. I giocatori sammarinesi Rastelli, Toccaceli e Matteoni, nazionali Under 21, si stanno ben disimpegnando e l’over Vitaioli è una chioccia importante per far maturare loro esperienza. Per quanto mi riguarda, sto mettendo a disposizione di mister Angelini la mia esperienza e professionalità e nello stesso tempo lavorando sul campo assieme ad un tecnico della levatura di Beppe ho un arricchimento importante”.

Nel Murata ritorna a disposizione il difensore Vasconcellos, in dubbio c’è il centrocampista Cicarelli. Indisponibili per infortunio il laterale Brescianini e gli attaccanti Affonso e Ferraro.

Nella foto: Emilio Di Stasio



Comunicato stampa Murata Calcio