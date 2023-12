San Marino. Impianto a Led superstrada – Dogana, Libera vuole “vederci chiaro”

Premessa : l’impianto di illuminazione stradale a Led in superstrada – Dogana e’ sotto gli occhi di tutti , letteralmente, quanto ad inefficienza luminosa : vi sono condizioni critiche nell’ uniformita ‘ di illuminamento , in particolare nella carreggiata esterna / marciapiede, c’e’ sia abbagliamento orizzontale che riverbero dalla pavimentazione stradale in occasione di pioggie . Altra grave negativita ‘ e’ da aspettarsi in presenza di importanti nevicate .

Premesso anche che la competenza nei lavori di costruzione e gestione degli impianti di illuminazione stradale e di aree aperte al publico e’ in capo all ‘ Azienda dei Servizi ,

Premesso che nei punti che seguono con i termini lavori , impianto , si fa sempre riferimento all’oggetto della presente,

si chiede :

in base a quali opportunita’ e strategie l’impianto a Led sia stato realizzato in esclusiva dall ‘ Azienda dei Lavori Pubblici ;

copia del progetto illuminotecnico riferito a tutti i lavori ad oggi realizzati ;

copia del verbale del collaudo finale dell ‘ impianto e/ o delle misurazioni di luminanza effettuate in base alle norme di riferimento EN 13201 e UNI 11248/ 13201 ;

copia della corrispondenza intercorsa fra le due Aziende e di eventuali verbali redatti a seguito di incontri fra le rispettive Direzioni ;

copia dell’ eventuale progetto e preventivo dei costi per le integrazioni costruttive dell’ impianto al fine di porre rimendio alle criticita’ , in parte evidenziate in premessa; e riferimento circa il grado di fattibilita’ e limiti delle medesime integrazioni ;

elencazione di tutti i costi sostenuti ad oggi per la realizzazione dell’ impianto ; compresi i lavori di smontaggio della illuminazione preesistente , compresa la nuova impiantistica di alimentazione elettrica ;

se e’ stato designato l’ Ente gestore dell’ impianto anche per rispondere sul piano legale ad eventuali incidenti riconducibili agli elementi critici citati in premessa;

elenco di installazioni analoghe fuori territorio , cioe’ strisce di Led installate lungo l’asse stradale , a parita’ di contesto urbanistico;

conoscere la ditta produttrice, le modalità di selezione della stessa e conoscere se il sistema adottato, anche in riferimento all’utilizzo di illuminazione a led, risulta omologato ad uso stradale

Gruppo Consigliare Libera