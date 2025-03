San Marino. In Commissione Esteri, Zeppa: ”Da aprile siamo in amministrazione controllata, con l’elezione dei Reggenti si farà cadere il governo”

Consigliere Zeppa: ”Nella scorsa sessione avevo sollevato il comportamento disgustoso di Alleanza Riformista, credo che non valga nemmeno commentare il messaggio lanciato dal collega Mancini da Rtv. Ci sono modi e modi di incontrare i cittadini. Chiamare le persone a raccolta, in una localita? che non fa parte di San Marino e? difficilmente commentabile. Non credo neanche piu? alla buona fede nel fare un certo tipo di serate, e? infatti diventato un caso politico perche? altri gruppi hanno porto interrogazioni. C’e? un problema evidente di come sono stati reperiti i dati e come sono stati fatti gli inviti, ed e? un modo che non mi appartiene. Come non mi appartengono le parole di Mancini. E credo questo debba essere un monito, visto che- come emerge dalle comunicazioni del Segretario Beccari, abbiamo saputo che ad aprile saremo in ordinaria amministrazione .

Ci siamo presi l’impegno di controllare rispetto le nuove residenze concesse, se ci sono ancora requisiti per mantenerle. A quanto pare non ci sara? tempo di procedere, ma ci sono casi meritori di diverse interrogazioni, ma anche altri casi che avvengono alla conoscenza dei commissari o del Consiglio dei XII, di persone che non hanno piu? i requisiti per cui era stata data la residenza e che si intestano immobili. Il fatto che il Consiglio dei XII non comunichi con la Commissione Esteri e? un problema e lo stesso lo e? il fatto che ci siano risposte parlamentari che confermano posizioni debitorie evidenti. Dalle parole del Segretario non ci sara? modo di controllarli per la fine della legislatura. Io chiedo al Segretario di portare, come Congresso, la revoca delle residenze, chiedo un po’ di coraggio, di guardare alla posizione debitoria di chi non ha piu? requisiti nemmeno per chiedere l’intestazione di un immobile. Capisco che la chiusura del negoziato sia la priorita?, ma chiedo al Segretario un po’ di coraggio, non aspettiamo che, con l’elezione della Reggenza, si fara? cadere il governo”. (…) Dire