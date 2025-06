San Marino in gara ai Giochi Giovanili: Tribunale e Maggiore affrontano la sfida regionale a Baricella

Si è svolta nella giornata di ieri, presso la struttura sportiva di Baricella, la fase regionale dei Giochi Giovanili organizzati dalla Federazione Italiana, un appuntamento atteso che ha visto la partecipazione di giovani atleti e atlete provenienti da tutta la regione Emilia Romagna. A rappresentare la Repubblica di San Marino sono state due giovani atlete: Viola Tribunale e Martina Maggiore, impegnate in una competizione che dà la possibilità a giovani pattinatori di confrontarsi con altri e di migliorare le proprie abilità. Ad aprire la giornata di gare è stata Viola Tribunale, che si è trovata a dover affrontare il caldo intenso all’interno dell’impianto sportivo. Essendo la prima a scendere in pista, non ha potuto beneficiare di alcun riferimento precedente, fattore che ha influito sulla prestazione. Nonostante le difficoltà, Viola è riuscita a completare tutto il suo esercizio, dimostrando determinazione e concentrazione. La sua prova le è valsa un 24° posto nella classifica finale. Successivamente è stata la volta di Martina Maggiore, la quale ha incontrato qualche ostacolo tecnico, in particolare nell’esecuzione della trottola esterna indietro, che non è stata valutabile a causa della mancanza di un giro. Nonostante ciò, Martina ha portato a termine la sua esibizione, ottenendo un 23° posto. La partecipazione di Viola Tribunale e Martina Maggiore ai Giochi Giovanili rappresenta un importante momento di crescita, sia personale che sportiva. Nonostante le difficoltà incontrate, le due atlete hanno dimostrato carattere, impegno e spirito competitivo, portando in alto i colori di San Marino. Esperienze come queste sono fondamentali nel percorso di formazione dei giovani atleti, che attraverso il confronto e la competizione imparano a superare gli ostacoli e a migliorarsi costantemente.