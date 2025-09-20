Vai al contenuto
San Marino. Inaugurazione Centro Tim. Intervento del Segretario di Stato Matteo Ciacci (video)
Settembre 20, 2025
San Marino. Inaugurazione Centro Tim. La benedizione (video)
San Marino. Inaugurazione Centro Tim. Intervento del Segretario di Stato Rossano Fabbri (video)
San Marino. La foto del giorno
20/09/2025
San Marino. PHOTOGALLERY Conferimento medaglia al merito all’agente Mattia Ceccoli e all’agente Martina Canuti
20/09/2025
San Marino. Conferimento della Medaglia al Merito di Prima Classe (oro) all’agente Mattia Ceccoli e della Medaglia al Merito di Seconda Classe (argento) all’agente Martina Canuti
20/09/2025
