San Marino. Inaugurazione dell’opera dell’artista sammarinese Thea Tini, in memoria del Maestro Sebastiano Minguzzi

Lunedì 1 settembre 2025, alle ore 16.30, presso la Scuola Media “Fonte dell’Ovo” di San Marino, si terrà l’inaugurazione di un’opera in ceramica realizzata dall’artista Thea Tini, in collaborazione con il ceramista Paolo Giannini e donata dal laboratorio di ceramica della Cooperativa Barbò alla scuola media di San Marino.

Si tratta di un bassorilievo dedicato alla memoria del Maestro ceramista Sebastiano Minguzzi, (Tino) venuto a mancare un anno fa nella stessa data. L’iniziativa intende rendere omaggio non solo all’arte e al talento del Maestro, ma anche alla sua profonda passione per l’insegnamento.

Minguzzi ha infatti lasciato un segno indelebile nella comunità scolastica: con dedizione, pazienza e grande amore per il suo lavoro, ha trasmesso ai ragazzi della scuola media la cura per i dettagli, l’importanza della manualità e il rispetto per le arti applicate.

L’opera di Thea Tini nasce proprio per ricordare questa eredità preziosa, unendo la forza della materia ceramica alla sensibilità del gesto artistico. Un bassorilievo che diventa simbolo di continuità, memoria e gratitudine verso un uomo che ha saputo unire mestiere e passione, lasciando dietro di sé un esempio vivo e attuale.

L’inaugurazione sarà quindi non solo un momento di arte e celebrazione, ma anche un’occasione di raccoglimento e riconoscenza per chi, come il Maestro Minguzzi, ha saputo seminare conoscenza e bellezza nelle giovani generazioni.