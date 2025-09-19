    • San Marino. Inaugurazione nuova sede ASSM

    L’ASSM Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla inaugura la nuova sede in via del
    Serrone, 107 a Fiorentino, venerdì 26 settembre alle ore 17. La nuova collocazione ha scopo di
    migliorare i servizi offerti e la soddisfazione delle esigenze degli associati. Sarà l’occasione per
    parlare delle attività che ASSM sta portando avanti e per celebrare il traguardo raggiunto.
    L’ASSM è riconosciuta dal 1989, a San Marino le persone che soffrono di questa malattia
    sono all’incirca un centinaio. I sintomi della sclerosi multipla più frequenti sono disturbi del
    movimento, della vista, della sensibilità e causano fatica e debilitazione. In una percentuale ridotta
    di casi, forme particolarmente aggressive, portano ad una disabilità grave.
    Lo scopo principale dell’ASSM è quello di migliorare il benessere delle persone affette da
    sclerosi multipla. Tra le sue finalità ci sono la raccolta e divulgazione di studi e ricerche relativi alla
    malattia. L’associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione sulle esigenze dei malati e dei
    loro familiari. L’ASSM sostiene le persone nelle loro necessità con un supporto psicologico e un
    servizio di fisioterapia. Dal punto di vista sociale si adopera per il loro recupero e reinserimento
    nelle relazioni sociali e nel lavoro.
    Per l’occasione sarà allestita una mostra dello scultore sammarinese
    Luigi Forcellini, avremo così la possibilità di apprezzare la sua arte e la sua sensibilità artistica.
    Il direttivo dell’ASSM ha il piacere di invitare la cittadinanza all’evento.
    Al termine verrà offerto un buffet
    Gradita conferma entro il 22/09/2025 366 2449701

