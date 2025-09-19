San Marino. Inaugurazione nuova sede ASSM

L’ASSM Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla inaugura la nuova sede in via del

Serrone, 107 a Fiorentino, venerdì 26 settembre alle ore 17. La nuova collocazione ha scopo di

migliorare i servizi offerti e la soddisfazione delle esigenze degli associati. Sarà l’occasione per

parlare delle attività che ASSM sta portando avanti e per celebrare il traguardo raggiunto.

L’ASSM è riconosciuta dal 1989, a San Marino le persone che soffrono di questa malattia

sono all’incirca un centinaio. I sintomi della sclerosi multipla più frequenti sono disturbi del

movimento, della vista, della sensibilità e causano fatica e debilitazione. In una percentuale ridotta

di casi, forme particolarmente aggressive, portano ad una disabilità grave.

Lo scopo principale dell’ASSM è quello di migliorare il benessere delle persone affette da

sclerosi multipla. Tra le sue finalità ci sono la raccolta e divulgazione di studi e ricerche relativi alla

malattia. L’associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione sulle esigenze dei malati e dei

loro familiari. L’ASSM sostiene le persone nelle loro necessità con un supporto psicologico e un

servizio di fisioterapia. Dal punto di vista sociale si adopera per il loro recupero e reinserimento

nelle relazioni sociali e nel lavoro.

Per l’occasione sarà allestita una mostra dello scultore sammarinese

Luigi Forcellini, avremo così la possibilità di apprezzare la sua arte e la sua sensibilità artistica.

Il direttivo dell’ASSM ha il piacere di invitare la cittadinanza all’evento.

Al termine verrà offerto un buffet

Gradita conferma entro il 22/09/2025 366 2449701