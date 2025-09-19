L’ASSM Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla inaugura la nuova sede in via del
Serrone, 107 a Fiorentino, venerdì 26 settembre alle ore 17. La nuova collocazione ha scopo di
migliorare i servizi offerti e la soddisfazione delle esigenze degli associati. Sarà l’occasione per
parlare delle attività che ASSM sta portando avanti e per celebrare il traguardo raggiunto.
L’ASSM è riconosciuta dal 1989, a San Marino le persone che soffrono di questa malattia
sono all’incirca un centinaio. I sintomi della sclerosi multipla più frequenti sono disturbi del
movimento, della vista, della sensibilità e causano fatica e debilitazione. In una percentuale ridotta
di casi, forme particolarmente aggressive, portano ad una disabilità grave.
Lo scopo principale dell’ASSM è quello di migliorare il benessere delle persone affette da
sclerosi multipla. Tra le sue finalità ci sono la raccolta e divulgazione di studi e ricerche relativi alla
malattia. L’associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione sulle esigenze dei malati e dei
loro familiari. L’ASSM sostiene le persone nelle loro necessità con un supporto psicologico e un
servizio di fisioterapia. Dal punto di vista sociale si adopera per il loro recupero e reinserimento
nelle relazioni sociali e nel lavoro.
Per l’occasione sarà allestita una mostra dello scultore sammarinese
Luigi Forcellini, avremo così la possibilità di apprezzare la sua arte e la sua sensibilità artistica.
Il direttivo dell’ASSM ha il piacere di invitare la cittadinanza all’evento.
Al termine verrà offerto un buffet
Gradita conferma entro il 22/09/2025 366 2449701
San Marino. Inaugurazione nuova sede ASSM
L’ASSM Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla inaugura la nuova sede in via del