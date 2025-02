SAN MARINO. Incendio ERCOLANI TRASPORTI Spa. – Comunicato Polizia Civile – Sez. Antincendio

In data odierna verso le ore 4.00, il personale della Sezione Antincendio/Infortuni sul Lavoro, interveniva a Rovereta in strada dei censiti n. 1 presso la ditta Ercolani Trasporti S.p.A. per un incendio.

Sul luogo dell’evento venivano inviate, dalla Centrale Operativa Interforze, anche le pattuglie della Polizia Civile e della Gendarmeria.

In loco i funzionari appartenenti alla Sezione antincendio si adoperavano immediatamente al contenimento delle fiamme affinché il fuoco non si propagasse verso altri veicoli stazionati ed anche nell’ area boschiva a ridosso del perimetro della ditta Ercolani.

Nel frattempo giungevano, di supporto, anche i VVF di Rimini con altri n. 2 mezzi.

Dalle prime verifiche, in attesa di ulteriori accertamenti, pare che l’incendio sia stato scaturito dalla parte bassa, zona motore, di un autocarro coinvolgendo, successivamente, tutto il veicolo e quello subito a fianco parcheggiato fino a provocarne la sua completa distruzione di entrambi gli autocarri.

Le fiamme poi hanno lambito, e danneggiato, altri autocarri parcheggiati nelle vicinanze.

COMUNCIATO STAMPA SEZ. ANTINCENDIO – POLIZIA CIVILE