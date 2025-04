San Marino. Incidente all’agente Mattia Ceccoli. Secondo il Corriere Romagna il gendarme fuori servizio che lo ha investito è risultato positivo all’alcol test

Ecco l’articolo: ”Grave incidente sulla superstrada per San Marino: un agente è stato investito da un collega (che poi era un gendarme fuori servizio ndr) – poi risultato positivo all’alcol test – mentre era occupato a ultimare i rilievi per un sinistro avvenuto poco prima. Ora rischia l’amputazione della gamba. Il dramma si è consumato nella notte di sabato scorso, attorno alle 4, quando il 29enne M.C., agente della Polizia civile, è stato investito sulla superstrada, all’altezza di Fiorina. Qui, come detto, era insieme a un collega con il quale stava cercando di ricostruire la dinamica di un sinistro causato dall’uscita di un veicolo dalla carreggiata.”