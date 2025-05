San Marino. Incidente stradale a Borgo Maggiore. Due giovani coinvolti in forte stato di alterazione psicofisica. Ora ricoverati in ospedale

I due giovani sammarinesi coinvolti nell’incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Borgo Maggiore sono ora entrambi ricoverati, ma non versano in pericolo di vita. Il conducente, un 26enne, ha riportato alcune fratture ed è attualmente in osservazione in ospedale con una prognosi di 20 giorni. La passeggera, una 17enne, è stata sottoposta a un intervento chirurgico.

Sembra che l’auto viaggiasse a velocità elevata prima di impattare violentemente contro un palo della luce e una pianta ad alto fusto. Il motore del veicolo è stato addirittura catapultato a diversi metri di distanza.

Entrambi i giovani presentavano un forte stato di alterazione psicofisica e un tasso alcolemico nel sangue molto superiore al limite consentito. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Civile e il servizio sanitario 118, con l’ausilio della Squadra Antincendio per estrarre i feriti dalle lamiere dell’auto. È stata inoltre rinvenuta della sostanza stupefacente all’interno del veicolo.