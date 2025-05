San Marino. Incidente stradale a Borgo Maggiore: la 17enne sammarinese sta recuperando bene dopo l’intervento chirurgico

Aggiornamento: la 17enne sammarinese coinvolta nell’incidente di venerdì scorso a Borgo Maggiore sta recuperando bene. Dopo un intervento chirurgico, è stata trasferita nel reparto di chirurgia dell’Ospedale di Stato e il suo stato di salute è in costante miglioramento. Non è ancora possibile fare una prognosi, ma si prevede che possa tornare a casa nei prossimi giorni. Al contrario, il 26enne alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente è attualmente in degenza breve a causa di fratture che richiederanno circa trenta giorni per guarire. La Polizia Giudiziaria sta continuando le indagini e potrebbero esserci sviluppi per il giovane, poiché la sua patente è stata revocata a seguito degli accertamenti che hanno rilevato la presenza di alcol e sostanze stupefacenti nel suo organismo al momento dell’incidente.