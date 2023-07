San Marino. INCONTRO A BRUXELLES TRA IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI LUCA BECCARI ED IL VICE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA MAROŠ ŠEFCOVIC

Si è svolto oggi a Bruxelles presso il Palazzo Berlaymont l’incontro tra il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ed il Vice Presidente della Commissione europea, Maroš Šef?ovi?, che fa seguito alla precedente visita che lo stesso ha compiuto in Repubblica il 20 gennaio scorso.

Accompagnato dall’Ambasciatore presso l’Unione europea, Antonella Benedettini, e da funzionari diplomatici, il Segretario di Stato ha avuto un confronto proficuo e articolato sullo stato d’avanzamento del negoziato in corso per la definizione dell’Accordo di Associazione, concordando con il Vice Presidente Šef?ovi? la traiettoria a breve termine.

San Marino sta infatti lavorando in maniera serrata accelerando sensibilmente sui negoziati con la controparte europea per definire tutti gli aspetti oggetto di negoziato e sui quali le delegazioni tecniche si stanno confrontando con caduta mensile.

“Sono molto soddisfatto della progressione che sta avendo il negoziato – afferma il Segretario di Stato Luca Beccari –. Durante l’incontro odierno, è emerso con forza che l’Accordo ha concrete possibilità di concludersi entro l’anno, permettendo a San Marino di essere effettivamente integrato nel mercato unico, generando nuove opportunità di crescita e di sviluppo per il Paese, nel rispetto delle peculiarità del Paese”.

Il Vice Presidente ha ribadito il sostegno della Commissione nell’attuale percorso negoziale, condividendo il significato che il definendo Accordo assume per la Repubblica, per le sensibili ricadute sull’economia della medesima e per una piena integrazione nel Mercato unico al pari degli Stati europei.

“L’incontro di oggi – ha dichiarato il Vice Presidente Šef?ovi? – dimostra la nostra comune volontà politica di progredire con i negoziati per un Accordo di Associazione con San Marino. Molto lavoro è già stato fatto e ora dobbiamo raddoppiare gli sforzi per raggiungere un accordo nei prossimi mesi. Sono convinto che saremo in grado di farlo, rispettando sia le componenti essenziali del mercato interno e delle sue libertà fondamentali, sia le specificità di San Marino”.

La giornata a Bruxelles è stata interamente dedicata al percorso che i tre Paesi europei (San Marino, Monaco e Andorra) stanno comunemente compiendo per il raggiungimento dell’Accordo di Associazione, che integrerà pienamente i tre Paesi nel Mercato unico dell’Unione europea, in una posizione di Stato terzo con prerogative di Stato equivalente ai membri dell’Unione europea.

San Marino, 4 luglio 2023/1722 d.f.R.