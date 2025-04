San Marino. Incontro a Palazzo Begni tra il Consiglio di amministrazione dell’Ente Cassa Faetano e il Comitato per il Credito e il Risparmio

Il Consiglio di amministrazione dell’Ente Cassa Faetano, oggi 30 aprile 2025, si è incontrato, in audizione a Palazzo Begni, con il Comitato per il Credito e il Risparmio. Alla Presenza dei Segretari di Stato, membri del CCR, e di Banca Centrale sono stati illustrati i diversi aspetti della trattativa in corso con l’importante Investitore europeo che ha manifestato la volontà di acquisire la quota di maggioranza delle azioni di BSM.

L’incontro, molto proficuo, ha riaffermato la volontà condivisa di operare con determinazione per cogliere l’obiettivo di consolidare la nostra Partecipata BSM S.p.A., accrescerne le competenze, la forza economica e la propensione ad innovare ed espandersi.

Una volta definiti tutti gli aspetti tipici contrattuali, il piano industriale di medio periodo e quant’altro necessario, potrà essere sottoscritto un accordo preliminare che, come previsto dalla legge, avvierà l’iter di approvazione finale da parte di BCSM.

La prudenza, la consapevolezza e la trasparenza sono alla base del lavoro che stiamo svolgendo oramai da diverso tempo in stretta collaborazione con le Autorità competenti che ringraziamo per il prezioso contributo e il sostegno.

San Marino, 30 aprile 2025

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ENTE CASSA DI FAETANO