San Marino. Incontro del Segretario di Stato Mariella Mularoni con il Ministro della Salute della Repubblica Italiana Orazio Schillaci

Il Segretario di Stato Mariella Mularoni, che si trova a New York per

intervenire nella Riunione di Alto Livello sulla Copertura Sanitaria

Universale, ha avuto occasione di avere un approfondito incontro con il

Ministro della Salute della Repubblica Italiana, Orazio Schillaci. È

stato il primo incontro tra i due Ministri omologhi, ma fin da subito si

è trattato di un colloquio molto concreto e operativo focalizzato sulle

principali problematiche bilaterali in ambito sanitario. Tra i temi, la

carenza di medici, il reperimento dei vaccini di nuova generazione e la

questione previdenziale legata all’impedimento del cumulo contributivo

tra San Marino e Italia. Il Ministro Schillaci, che ha mostrato di

conoscere bene tutti i dossier, ha garantito la propria disponibilità e

collaborazione per una veloce risoluzione delle tematiche ancora aperte.

In queste ore si sta inoltre svolgendo un tavolo tecnico a Roma sul tema

previdenziale fra i funzionari dell’ISS e i tecnici italiani del

Ministero del Lavoro. I due Ministri sono in contatto con le rispettive

delegazioni e sulla base dei risultati ottenuti, proseguiranno le

strette interlocuzioni per addivenire a una soluzione in tempi rapidi.

Il Segretario di Stato Mularoni ha avuto altresì occasione di incontrare

il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Giorgia Meloni, che

durante uno scambio cordiale ha confermato i rapporti amichevoli fra i

due Paesi.