San Marino. Incontro Libera – Partito Socialista

Libera e il Partito Socialista hanno tenuto un incontro per ragionare sui principali temi dell’attualità politica ed anche sulla prospettiva elettorale del prossimo anno. “Il nostro obiettivo -commenta Matteo Ciacci, segretario del partito di opposizione – è allargare la nostra area di riferimento. Abbiamo discusso, in particolare, di Accordo con l’Unione Europea, criticità della sanità e caro vita. L’incontro – conclude – è stato positivo” “Con Libera – afferma Augusto Casali per il Partito Socialista – ci siamo trovati ‘naturalmente’ su alcuni temi. Non è la prima volta che ci vediamo ed è anzi un dialogo che prosegue. Sono emersi spunti interessanti – aggiunge – che possono portare a convergenze su aspetti fondamentali anche in chiave elettorale”. Rtv San Marino