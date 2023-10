San Marino. Incontro pubblico: Perché nessuno si perda. L’esperienza di aiuto allo studio di Portofranco si confronta 

Interviene Cristiana Poggio

Vice Presidente Piazza dei Mestieri

Mercoledì 18 ottobre, ore 18.15 – Sala Montelupo di Domagnano

Perché nessuno si perda è il titolo proposto per l’incontro pubblico, promosso da Portofranco San Marino, che si terrà mercoledì 18 ottobre, alle ore 18.15, presso la Sala Montelupo di Domagnano e che vedrà intervenire Cristiana Poggio, Vice Presidente di Piazza dei Mestieri.

All’inizio di un nuovo anno scolastico l’Associazione Portofranco, che ha come propria mission l’aiuto gratuito allo studio, si interroga e si confronta su come rispondere ai bisogni dei giovani alle prese con le difficoltà dello studio, che di frequente travalicano il mero perimetro della scuola, aiutando ciascuno a risvegliare in un lavoro di accompagnamento la stima di sé e il proprio valore, perché Nessuno si perda.

L’iniziativa fa seguito all’incontro, avvenuto l’estate scorsa, con la Piazza dei Mestieri (luogo di accoglienza e di formazione al lavoro in cui si aiutano i giovani a dire “io valgo”, con sedi a Torino, Milano e Catania) e intende riflettere sul metodo educativo che sorregge le due realtà, vale a dire che cosa rende interessante studiare (Portofranco) o trovare il proprio posto nella vita tramite il lavoro (Piazza dei Mestieri).

L’evento è proposto a tutti e in particolare ad insegnanti, genitori, operatori sociali, educatori e formatori.

Portofranco San Marino

Portofranco è presente a San Marino, dapprima in forma informale e ultimamente in modo più strutturato, da alcuni anni. Si tratta di una Associazione che ha come scopo primario quello di offrire gratuitamente un aiuto allo studio a giovani in difficoltà. Nello scorso anno scolastico l’Associazione ha potuto contare sulla disponibilità di competenze e di tempo di quasi quaranta insegnanti volontari (docenti pensionati, docenti in servizio, ma anche studenti delle Superiori) e ha corrisposto alle richieste di quasi altrettanti ragazzi (fra elementari, medie e superiori, compresi anche studenti di madre lingua non italiana, in particolare ucraini). Alle lezioni individuali nei mesi di aprile-maggio si è poi aggiunto un mini corso di disegno. La rete dei volontari si è poi arricchita grazie alle persone che, causa impegni dei genitori, si sono offerti di accompagnare i ragazzi nei viaggi di andata e ritorno.

L’esperienza di Portofranco è raccontata (assieme a quelle di Kayros e Piazza dei Mestieri) in una recente pubblicazione:

Da solo non basto, In viaggio con i ragazzi di Kayros, Portofranco e Piazza dei Mestieri, Ideazione e storie di Daniele Mencarelli, Illustrazioni di Giacomo Bettiol, Testi a cura di Giorgio Paolucci, Gianni Mereghetti, Cristiana Poggio, Coordinamento editoriale di Eugenio Dal pane, Itaca edizioni, 2023.

Sull’esperienza di Portofranco vedasi anche:

Davide Perillo, Fuochi Accesi, I ragazzi di Portofranco, un’esperienza di educazione e integrazione, con la Prefazione di Matteo M. Zuppi, San Paolo, 2022.

POGGIO CRISTIANA

Vice Presidente Piazza dei Mestieri. Nasce a Torino l’8 maggio 1962, si sposa con Sergio e ha 3 figli. Laureata in Lettere si dedica da subito con passione all’educazione dei giovani, prima come insegnante e poi dando vita, nel 1992, a Immaginazione e Lavoro, ente di formazione di cui ancora oggi è Presidente. Si occupa di alternanza, welfare e sistemi educativi innovativi. Fonda Piazza dei Mestieri e siede in diversi consigli di amministrazione, certa che solo un serio lavoro sull’educazione possa contribuire al bene di tutti.