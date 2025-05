San Marino. Incontro tra A.F.I.S. – Associazione Frontalieri Italia San Marino – APS e S.E. Fabrizio Colaceci, Ambasciatore d’Italia a San Marino: dialogo costruttivo su lavoro e doppia tassazione dei pensionati

Oggi si è svolto un incontro tra i rappresentanti dell’Associazione Frontalieri Italia San Marino e l’Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica di San Marino, S.E. Fabrizio Colaceci. Il colloquio, improntato a un clima di apertura e collaborazione, ha rappresentato un’importante occasione di confronto su diverse tematiche che riguardano la condizione dei lavoratori frontalieri italiani impiegati nella Repubblica di San Marino.

Tra i principali argomenti affrontati, particolare attenzione è stata dedicata alla doppia tassazione dei pensionati frontalieri, una questione che da tempo solleva preoccupazioni e incertezze tra gli ex lavoratori che hanno svolto la loro attività a San Marino. L’Associazione ha espresso le proprie istanze, sottolineando la necessità di una maggiore chiarezza normativa e di un trattamento equo e sostenibile per questa categoria di cittadini.

Durante l’incontro sono stati toccati anche altri temi rilevanti legati al mondo del lavoro transfrontaliero, come la tutela di diritti non ancora riconosciuti e l’importanza del lavoro transnazionale per entrambi gli Stati.

L’Ambasciatore ha mostrato grande attenzione e disponibilità all’ascolto, confermando l’impegno dell’Italia nel seguire da vicino le problematiche dei frontalieri e nel promuovere soluzioni condivise, anche attraverso il dialogo con le autorità sammarinesi.

L’Associazione Frontalieri ha espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro, giudicato positivo e costruttivo, auspicando che questo rappresenti un passo concreto verso una collaborazione sempre più stretta tra le istituzioni italiane e sammarinesi a beneficio dei lavoratori e dei pensionati coinvolti.

A.F.I.S. – Associazione Frontalieri Italia San Marino – APS