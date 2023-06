San Marino. Incontro tra il Comitato Civico e le forze politiche di maggioranza e Rete per l’area ex Tiro a Volo

Come delegazione del comitato civico per difendere l’area ex Tiro a volo abbiamo avuto oggi un incontro presso lo stesso stabile ex Tiro a volo con i rappresentanti delle forze politiche di maggioranza di Motus Liberi (Carlotta Andruccioli) e di Noi per la Repubblica (Gian Nicola Berti) e a seguire con i rappresentanti di Rete (Daniela Giannoni e Marino Zanotti) Avevamo chiesto l’incontro anche alla Democrazia Cristiana, ma questo è stato rimandato a data da destinarsi per un grave motivo famigliare di chi vi doveva partecipare. Anche a loro abbiamo portato la nostra preoccupazione per un’area pregevole dal punto di vista naturalistico e che costituisce un importante centro di aggregazione per il castello di Città. Speravamo di avere qualche informazione sul progetto e sullo stato della trattativa, ma neppure le forze di maggioranza lo hanno visto e benchè sia di interesse pubblico è così gelosamente custodito che pare lo conoscano solo i Segretari di Stato che non ne hanno fatto parola nei rispettivi partiti. Attorniati dal panorama mozzafiato tutti gli intervenuti hanno convenuto che sia una bellissima zona. “La più bella della Repubblica” per Gian Nicola Berti che qui vi ha trascorso l’infanzia, ma che di fronte alla richiesta di tutela delle alberature e della fruibilità per la popolazione della struttura apre le braccia sostenendo che il ciglio del monte verrà comunque preservato e che “abbiamo bisogno di alberghi”. Il problema per lui è l’incapacità imprenditoriale dei sammarinesi nel settore turistico, capaci solo di chiedere sussidi e quindi per risolvere il problema della carenza di posti letto il governo ha dovuto rivolgersi all’esterno, gli dispiace che il comitato civico si nato solo ora quando i progetti occorreva farli almeno vent’anni fa. Ma i progetti ci sono, la Giunta è da anni che vi organizza iniziative e rende disponibili gli spazi alle diverse associazioni, questo lunedì verrà presentato anche il progetto degli studenti dell’Università, purtroppo è finora mancato l’interesse politico per la riqualificazione dello spazio associativo, ed ora rischia di essere sottratto per trent’anni alla fruibilità dei sammarinesi, così come rischiano l’abbattimento le alberature che si trovano all’interno e non sul ciglio del monte. Gli investimenti pubblici si sono concentrati sulla viabilità, sulle rotatorie e purtroppo i bisogni associativi e di verde della popolazione sono stati trascurati. Carlotta Andruccioli spera che il progetto di Alpitour possa rendere la struttura stessa un’attrazione, raccoglie le nostre preoccupazioni sull’eventuale uso esclusivo dello stabile, ma ritiene che non si debba rinunciare ad un investitore del calibro di Alpitour. Per i rappresentanti di Rete occorre prima vedere il progetto, e se questo avrà aspetti di criticità sia per l’aspetto naturalistico che per la fruibilità da parte degli abitanti non esiterà a contrastarlo così come ha fatto per il DES.

Comitato civico per ex Tiro a volo