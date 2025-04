San Marino. Incontro tra Maggioranza, Governo e Organizzazioni Sindacali: discussione sul Decreto ICEE

La Maggioranza ed il Segretario Belluzzi hanno incontrato nei giorni scorsi le Organizzazioni Sindacali per discutere gli sviluppi del Decreto Delegato 22 agosto 2024 n.132, relativo all’Indicatore della Condizione Economica per l’Equità (ICEE).

Come noto, l’ICEE, introdotto nel maggio 2019, è stato incluso nel programma di governo della presente legislatura e viene considerato uno strumento essenziale per promuovere l’equità sociale. Questo indicatore ha lo scopo di valutare in modo più accurato la condizione economica dei nuclei familiari, permettendo di modulare le prestazioni sociali agevolate concesse dallo Stato in alcuni specifici settori che dovranno essere oggetto di una preventiva valutazione congiunta tra le Parti. Lo scopo è quello di intervenire in maniera più efficace nell’ambito sociale, dell’istruzione, delle politiche abitative e del welfare, offrendo il giusto supporto a chi ne maggiore necessità.

Tra gli obiettivi prioritari individuati, è indispensabile assicurare che l’ICEE rifletta con precisione la reale condizione economica dei nuclei familiari, in modo da evitare distorsioni e garantire un accesso più mirato ad alcune specifiche tipologie di prestazioni sociali.

Da parte di tutti è stato riconosciuto il valore di questo strumento per promuovere una maggiore giustizia sociale ed è stata espressa la volontà di lavorare congiuntamente per definire i parametri in maniera più equa possibile e affinarne ulteriormente i criteri e gli ambiti di applicazione.

Un contestuale passaggio cruciale del processo di implementazione sarà la valutazione del programma informatico, che avrà il compito di supportare i cittadini nella compilazione delle dichiarazioni economiche. Questo applicativo è già stato progettato e deve essere semplice e intuitivo, agevolando la raccolta e l’elaborazione dei dati necessari alla determinazione dell’ICEE.

Insieme si è condiviso di procedere gradualmente e in modo coordinato, avviando una approfondita fase sperimentale limitando l’applicazione ad un settore specifico delle provvidenze sociali, con l’obiettivo di monitorare il funzionamento del sistema, individuare eventuali miglioramenti e correggere le possibili criticità, con particolare attenzione alla rilevazione di tutti i redditi e patrimoni.

Maggioranza, Governo e le Organizzazioni Sindacali si sono impegnati a proseguire il confronto nelle prossime settimane, al fine di garantire che l’ICEE possa diventare uno strumento sempre più efficace e in linea con le necessità della popolazione sammarinese.

SdS Affari Interni

PDCS LIBERA PSD AR

CSdL CDLS USL