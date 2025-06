San Marino-India: un ponte per l’Industria. L’incontro Fabbri-Rao apre nuove rotte commerciali e tecnologiche

San Marino, 15 giugno 2025 – Un’occasione di rafforzamento diplomatico e di significative prospettive industriali ha caratterizzato la giornata di venerdì sul Titano, con l’incontro tra il Segretario di Stato per l’Industria e lo Sport, Rossano Fabbri, e l’Ambasciatrice dell’India, Vani Rao. L’appuntamento, incastonato nelle celebrazioni dello Yoga Day 2025, ha acceso i riflettori su un dialogo bilaterale volto a intensificare gli scambi e a delineare nuove traiettorie di cooperazione economica e tecnologica tra la Repubblica di San Marino e l’India.

Il fulcro della visita ha trovato la sua espressione più concreta nella tappa presso Promopharma, un’eccellenza sammarinese nel settore farmaceutico e nutraceutico. L’Ambasciatrice Rao ha potuto apprezzare da vicino la capacità innovativa e la rigorosa ricerca che animano questa realtà leader, specializzata nello sviluppo di integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti per il benessere. L’esperienza ha lasciato un’impressione particolarmente positiva, testimoniando il potenziale che le aziende sammarinesi possono offrire sul palcoscenico globale.

Le relazioni tra i due Paesi, radicate in oltre sessant’anni di storia, si proiettano ora con rinnovato slancio verso orizzonti di interscambio profondo. L’incontro ha ben sottolineato come la Repubblica di San Marino si proponga non solo come crocevia culturale, in occasione di eventi come lo Yoga Day – organizzato dall’Ambasciata dell’India in Italia e a San Marino, in stretta sinergia con l’Ambasciata di San Marino in Italia e il Dipartimento Affari Esteri, e con il patrocinio delle Segreterie di Stato competenti – ma anche come polo attrattivo per investimenti e collaborazioni industriali.

Il Segretario di Stato Rossano Fabbri ha così commentato l’esito dell’incontro: “Il momento di confronto con l’Ambasciatrice Vani Rao segna un passo significativo nel consolidamento dei nostri legami con l’India. L’interesse manifestato verso le nostre realtà produttive, come l’eccellenza di Promopharma, conferma la qualità e l’ingegno che le imprese sammarinesi sanno esprimere. Siamo determinati a tradurre tali convergenze diplomatiche in concrete opportunità per le nostre aziende, favorendo un ecosistema dove innovazione, trasferimento tecnologico e interscambio commerciale possano fiorire reciprocamente.”

L’invito a recarsi in India rivolto al Segretario Fabbri suggella la volontà di entrambe le parti di dare continuità a questo dialogo privilegiato, esplorando sinergie che possano tradursi in benefici tangibili per il tessuto economico e produttivo di San Marino.

