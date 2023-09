SAN MARINO. INDIRIZZO DI SALUTO DEL SEGRETARIO DI STATO ANDREA BELLUZZI IN OCCASIONE DELL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2023/2024

Carissime studentesse e carissimi studenti,

in questo inizio di anno scolastico, desidero rivolgere un saluto e un sincero augurio di buon lavoro a Voi e agli insegnanti, ai dirigenti scolastici, al personale scolastico e amministrativo di tutte le scuole della Repubblica.

Mi auguro che la scuola sia, davvero, per Voi un’opportunità di crescita, di miglioramento e arricchimento personale e culturale.

Da parte mia posso assicurarVi che produrrò ogni sforzo per non vanificare quanto è stato fatto di buono negli anni passati, cercherò di svolgere il mio compito con responsabilità, consapevole del ruolo fondamentale che la scuola riveste in questo momento.

Mi sento di garantire un lavoro puntuale e costante, la disponibilità all’ascolto affinché la scuola sia il luogo delle pari opportunità, dell’accoglienza, dell’inclusione, della crescita culturale, personale e relazionale.

Grazie alla passione degli insegnanti, alla dedizione del personale, all’impegno di Voi studenti possiamo affermare di avere una scuola di valore.

Cari ragazzi,

è sicuramente un percorso impegnativo e stimolante quello che Vi attende che Vi porterà ad acquisire competenze e conoscenze indispensabili per costruire il futuro Vostro e della nostra comunità, di cui siete l’espressione più preziosa. Auspico che l’esperienza scolastica possa stimolare curiosità, creatività, capacità di pensiero critico e contribuire a trasmettere in voi anche l’attaccamento per la nostra Repubblica, per la sua storia e i suoi valori democratici.

Al vostro fianco, durante questo cammino, avrete i vostri insegnanti, a trasmettervi non solo conoscenze e competenze, ma anche passione di apprendere e nuove curiosità. Agli insegnanti giungano pertanto i miei sentimenti di stima, unitamente al sostegno della Segreteria di Stato per l’Istruzione affinché possano continuare a svolgere con competenza, professionalità e sensibilità il loro delicatissimo ed impegnativo compito formativo.

Desidero anche esortare le Vostre famiglie a partecipare attivamente alla vita scolastica, al fine di affrontare insieme il difficile compito educativo e consolidare un’alleanza educativa scuola-famiglia efficace.

Davanti alle Vostre quotidiane difficoltà di studenti desidero condividere la storia che il Presidente Sergio Mattarella ha raccontato, quest’anno, durante il suo intervento al “Meeting per l’amicizia tra i Popoli”. La storia, tristemente nota, di un ragazzino di 14 anni – senza nome né volto – partito dal Mali e annegato il 18 aprile del 2015 nel Mar Mediterraneo insieme ad altre 1.100 persone. Il giovane aveva cucito nella tasca dei pantaloni la pagella scolastica, il “documento” che – secondo sua madre – più di tutti avrebbe rappresentato un “lasciapassare” per l’Europa, per una vita libera. I genitori l’avrebbero spinto a portare con sé la pagella per dimostrare che era un bravo studente, come fosse il suo passaporto, la dimostrazione che voleva venire in Europa per studiare. Personalmente quel particolare di cronaca mi aveva molto colpito già all’epoca dei fatti. Questo evento ci ricorda l’importanza della scuola e come studiare sia necessario per essere dei cittadini liberi e potersi costruire un futuro. Lo studio è il passaporto verso la libertà che consente di acquisire strumenti e risorse per poter essere cittadini che partecipano con autonomia, consapevolezza e responsabilità alla vita della propria comunità

Con questo spirito, rinnovo a Voi tutti il più sentito augurio per un anno scolastico proficuo e sereno.

Buon lavoro!

Il Segretario di Stato

Andrea Belluzzi