San Marino Innovation, terzo anno in crescita

Nel corso del 2023, San Marino Innovation ha registrato un’ulteriore crescita, confermando il trend positivo degli anni precedenti. Il numero totale di imprese ad alto contenuto tecnologico ad oggi certificate è salito a 105, evidenziando un significativo incremento di 16 unità rispetto alle 89 registrate nell’anno precedente, un risultato ancor più rilevante considerando che 14 imprese sono uscite dal Regime Innovazione.

L’incremento delle imprese innovative ha avuto un impatto significativo non solo sull’economia locale, ma anche sull’interesse generale dell’Istituto come strumento attrattivo di attività economiche. Si è verificata una crescita reciproca, in cui le imprese innovative hanno tratto beneficio dall’ecosistema di supporto offerto da San Marino Innovation, mentre l’Istituto si è visto rafforzato nel suo ruolo chiave di catalizzatore per l’innovazione e lo sviluppo economico.

“L’Istituto ha tante competenze, dall’Agenda digitale, alla Blockchain fino alla gestione delle imprese ad alto contenuto tecnologico (Startup), sin dalla mia nomina ho focalizzato il team (composto di 4 persone), sul ruolo cruciale del supporto alle imprese innovative – commenta il Presidente di San Marino Innovation, Ing. Lorenzo Spadoni – Forniamo servizi mirati, formazione e accesso a un network di qualità, promuovendo lo sviluppo imprenditoriale. L’attività si riflette in una solida base economica che stiamo gradualmente costruendo di esercizio in esercizio, confermata dall’attivo di bilancio raggiunto nel 2021 e ulteriormente potenziata nel 2022, e sicuramente replicata nel 2023. È un onore per me – continua il Presidente – essere a capo di un team di giovani ragazzi sammarinesi che dedicano il 110% del loro tempo alla missione dell’Istituto, offrendo assieme al sottoscritto la massima dedizione e professionalità a tutti gli attori che si affacciano alla realtà Sammarinese.”

Nel corso del 2023, sono state presentate un totale di 52 richieste di accesso al Regime Innovazione. Le istanze risultate positive sono state in tutto 34, mentre 1 è ancora in fase valutazione, oltre ai 5 progetti rimasti in sospeso dall’anno precedente: 22 sono state respinte, 4 in più rispetto il 2022, a conferma che il processo di valutazione dei progetti imprenditoriali presentati è sempre più selettivo. È compito di San Marino Innovation, infatti, garantire l’opportunità di accesso al regime innovativo solo ai progetti meritevoli verificando che le agevolazioni siano concesse in modo conforme alle normative di riferimento. Allo stesso tempo, è necessaria la supervisione delle società certificate al fine di tutelare il rispetto dei requisiti previsti per legge, assicurandosi che gli operatori siano in linea con gli stessi durante tutta la permanenza nel regime dedicato. L’ottimizzazione del processo di valutazione per favorire la selezione di progetti imprenditoriali di alta qualità è stata una delle principali attività intraprese dall’Istituto nell’ultimo anno. Nel dettaglio, controlli mirati e un’attenta supervisione hanno portato in media due revoche delle certificazioni all’anno da parte di San Marino Innovation. Tuttavia, dal 2021 si è registrato un aumento, con ben quattro revoche, dovute principalmente all’impossibilità delle imprese di rispettare i requisiti richiesti.

Un aspetto non rilevante nei primi anni dall’entrata in vigore della normativa che oggi invece risulta un dato significativo rispetto alla crescita e alla sostenibilità dell’ecosistema innovativo, riguarda i recessi volontari dal regime. Infatti, nonostante dal 2019 al 2021 in media soltanto 4 imprese abbiano rinunciato alla certificazione, nell’ultimo biennio si sono registrati ben 23 recessi, verosimilmente attribuibili agli impatti della crisi post-COVID nonché all’impossibilità delle stesse di ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa di settore. Va evidenziato che tale dato è cresciuto proporzionalmente all’aumento del numero di imprese certificate.

È interessante anche notare che nel periodo tra dicembre 2022 e fine 2023 c’è stato un significativo aumento delle assunzioni nelle imprese ad Alto Contenuto Tecnologico (ACT). Da 215 dipendenti, si è passati a un totale di 272, con ben 57 nuove assunzioni. Un incremento pari a 26,5% rispetto al 2022, attribuito principalmente al nuovo contratto stipulato tra i legali rappresentanti delle imprese ACT e San Marino Innovation. Secondo questo accordo, le imprese sono tenute ad assumere almeno un dipendente a tempo pieno o due dipendenti a tempo parziale entro dodici mesi dal rilascio della licenza d’esercizio.

“L’apertura a nuovi mercati e l’assunzione di professionalità altamente specializzate richiedono una strategia ben pianificata e la creazione di un ambiente favorevole all’innovazione e all’investimento”, spiega il Direttore del Comitato Scientifico, Enrico Zanotti. “Inoltre, è importante mantenere un dialogo stretto tra il settore pubblico e privato per garantire una collaborazione efficace”. Con questa visione, San Marino Innovation organizza da più di due anni, per i propri imprenditori e per tutti gli interessati, workshop formativi gratuiti di alto profilo in differenti settori, volti ad aiutare le imprese a sostenere il proprio core business.

Nel corso del 2023 ha promosso diversi workshop tra cui “Applicazioni della Tecnologia Blockchain, approfondimento su Criptovalute e NFT” organizzato con l’Università della Repubblica di San Marino, e “M&A: la strategia per la crescita bidimensionale dell’impresa”, in collaborazione con lo Studio Bacciardi, oltre al webinar in materia di cyber security “Sfida della Sicurezza Informatica, come affrontare le minacce cibernetiche”. Anche per il 2024 sono in programma nuovi appuntamenti: a fine gennaio si è svolto il workshop “Sicurezza ICT, Finanza e startup: come orientarsi tra i finanziamenti e capitale di rischio”, in collaborazione con NT Capital, mentre nel mese di febbraio è previsto il corso “Sicurezza ICT, valutare e prevenire i rischi cyber”.

